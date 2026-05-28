Sem escritura, mas com direito: quando o contrato de gaveta pode garantir seu imóvel

Especialista em Direito Empresarial, Myrella Ávila explica como a Justiça passou a reconhecer contratos particulares como caminho para a regularização de imóveis

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Depois de anos economizando, muitas famílias conseguem finalmente comprar um terreno, uma casa simples ou um imóvel negociado diretamente com o proprietário. O negócio é fechado, assina-se um recibo de compra e venda — o famoso “contrato de gaveta” — o valor é pago e a vida segue. A família se muda, reforma o imóvel, constrói quartos, amplia a garagem, paga IPTU, contas de água, luz e passa anos cuidando daquele espaço como quem realmente pertence ali — porque, na prática, pertence.





O problema costuma surgir muito tempo depois. Às vezes, aparece no momento da venda do imóvel.





Em outras situações, surge durante um inventário, uma separação, um pedido de financiamento ou até em uma simples consulta ao Cartório de Registro de Imóveis. E então vem a descoberta que assusta: juridicamente, o imóvel ainda não está no nome de quem pagou por ele.





O antigo vendedor desapareceu, faleceu, mudou de cidade ou sequer deixou a documentação regularizada. Em alguns casos, a loteadora encerrou as atividades há décadas. O comprador possui a posse de fato, mas não detém a propriedade formal registrada. É exatamente nesse ponto que entra um dos instrumentos mais importantes do Direito Imobiliário brasileiro: a usucapião. Mais do que isso, entra também a evolução do entendimento da Justiça sobre a força jurídica dos chamados “contratos de gaveta”.





A evolução da Justiça e a força do contrato particular





Durante muitos anos, predominou uma visão extremamente rígida sobre documentos particulares de compra e venda. A ausência de escritura pública registrada fazia com que muitos acreditassem que aquele contrato guardado em uma pasta praticamente não possuía relevância jurídica.





Mas a realidade social brasileira obrigou o Judiciário a enxergar algo evidente: milhões de pessoas adquiriram imóveis de boa-fé, pagaram por eles e constituíram ali suas vidas, embora jamais tenham conseguido concluir toda a burocracia registral.





Foi justamente para impedir que essas famílias permanecessem eternamente em situação de insegurança que a jurisprudência evoluiu.





Hoje, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de enorme relevância: o compromisso de compra e venda, o recibo particular e até termos de cessão de direitos podem ser reconhecidos como “justo título” para fins de usucapião ordinária.





E isso muda completamente o cenário.





Quando a posse encontra respaldo na Justiça





Na prática, quem possui esse tipo de documento deixa de precisar aguardar os 15 anos normalmente exigidos na usucapião extraordinária e pode buscar o reconhecimento da propriedade após 10 anos de posse, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.242 do Código Civil.





O ponto mais importante dessa evolução jurisprudencial está no reconhecimento da boa-fé do comprador.





A lógica aplicada pelos tribunais é simples: quem compra um imóvel mediante contrato particular, paga honestamente pelo bem, ocupa o local e age como verdadeiro proprietário não pode ser tratado como invasor ou oportunista.





Existe ali uma legítima expectativa de aquisição da propriedade.





Exigir que o contrato estivesse previamente registrado em cartório para somente então reconhecê-lo como “justo título” acabaria destruindo a própria f inalidade da usucapião. Afinal, o instituto existe justamente para corrigir situações de informalidade e sanar falhas na regularização imobiliária.





É o Direito reconhecendo a realidade da vida como ela efetivamente acontece — e não apenas como deveria existir no papel.





Os requisitos exigidos pela lei





Naturalmente, possuir um contrato de gaveta não transforma ninguém em proprietário de forma automática.





Para garantir esse direito judicialmente, alguns requisitos continuam sendo indispensáveis:





Posse contínua: comprovar que ocupou ou cuidou do imóvel por, no mínimo, 10 anos, sem interrupções.

comprovar que ocupou ou cuidou do imóvel por, no mínimo, 10 anos, sem interrupções. Posse pacífica: a permanência no local não pode ter sido alvo de oposição judicial ou contestação do proprietário registral durante esse período.

a permanência no local não pode ter sido alvo de oposição judicial ou contestação do proprietário registral durante esse período. Comportamento de dono (animus domini): agir efetivamente como proprietário, realizando melhorias, manutenção e assumindo despesas e tributos relacionados ao imóvel.

agir efetivamente como proprietário, realizando melhorias, manutenção e assumindo despesas e tributos relacionados ao imóvel. Boa-fé: demonstrar que a aquisição ocorreu de forma legítima e sem intenção de fraudar terceiros. Documento particular: apresentar recibo, contrato de compra e venda ou cessão de direitos que comprove a origem legítima da posse.





Na prática, aquele documento antigo, amarelado e esquecido no fundo de uma gaveta pode acabar se tornando a peça mais importante para garantir definitivamente a escritura e a segurança patrimonial de toda uma família.





Conclusão: muito além da burocracia imobiliária





Mais do que uma discussão técnica, esse entendimento representa uma verdadeira ferramenta de justiça social.





No fim das contas, a função do Direito não é apenas proteger registros frios em cartórios. É também proteger famílias, reconhecer relações consolidadas pelo tempo e garantir estabilidade para quem construiu uma vida inteira dentro daquele imóvel.





Talvez esteja justamente aí uma das maiores lições do Direito Imobiliário moderno: nem toda propriedade começa no cartório. Algumas começam muito antes — no esforço diário, na boa-fé e na realidade de quem transformou um imóvel em verdadeiro lar.





No Brasil, milhares de pessoas dormem tranquilamente dentro de casas que, juridicamente, ainda não lhes pertencem. Essa é uma realidade silenciosa, mas extremamente comum.