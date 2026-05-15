Saúde faz alerta para baixa vacinação contra gripe após mais de 13 mil casos graves em SP

Estado convoca grupos prioritários a se imunizarem antes da chegada do inverno; campanha segue até 30 de maio

Foto: Governo de SP

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo reforçou o alerta para que a população dos 645 municípios paulistas procure a vacina contra a gripe antes da intensificação do frio. A campanha de vacinação contra a influenza segue até o dia 30 de maio e tem como foco os grupos prioritários, considerados mais vulneráveis às complicações da doença.

Segundo a pasta, a imunização é a principal forma de prevenção contra doenças respiratórias agudas, especialmente durante o outono e o inverno, períodos em que aumenta a circulação de vírus respiratórios e os casos de síndrome gripal.Dados divulgados pelo governo estadual apontam que, até a última segunda-feira (11), foram registrados 13.954 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em São Paulo. Desses, 823 evoluíram para óbito.Apesar do avanço da campanha, a cobertura vacinal ainda está abaixo da meta estipulada. Desde o início da vacinação, em março, foram aplicadas 3.371.946 doses da vacina contra a influenza, o que representa cobertura de 29,74% do público-alvo. A meta do Estado é imunizar 90% dos grupos prioritários.A Secretaria orienta que pessoas que fazem parte dos públicos elegíveis procurem uma unidade de saúde o quanto antes. Entre os grupos prioritários estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde e da educação, pessoas com doenças crônicas, imunossuprimidos, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, forças de segurança, indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua.Segundo o governo estadual, a vacinação ajuda a reduzir o risco de agravamento da gripe e contribui para evitar a sobrecarga nos serviços de saúde durante os meses mais frios do ano.