Bom Prato de Cotia terá alteração no funcionamento neste fim de semana

Unidade funcionará normalmente no sábado (16), mas ficará fechada no domingo (17), seguindo cronograma especial do programa estadual

Foto: Governo de SP





A unidade do Bom Prato em Cotia terá mudanças no funcionamento neste fim de semana. Segundo o cronograma divulgado pelo programa, o restaurante popular funcionará normalmente no sábado (16), com atendimento no salão, mas permanecerá fechado no domingo (17).

A alteração faz parte de um cronograma especial adotado pelo programa em diversas cidades do estado. Algumas unidades também passarão por serviços de manutenção durante o período.O atendimento regular será retomado na segunda-feira (18), com café da manhã a partir das 7h. O almoço começa às 10h30 para idosos e às 11h para o público em geral. Já o jantar será servido a partir das 17h.