Raposo Tavares terá obras e serviços de manutenção ao longo da próxima semana

Intervenções entre os km 11 e 34 incluem reparos no pavimento, implantação de sinalização e limpeza de vias; serviços ocorrerão também na Castello Branco

Foto: Ecovias Raposo Castello

A concessionária Ecovias Raposo Castello realiza, entre os dias 18 e 24 de maio, uma série de obras e serviços de manutenção nas rodovias sob concessão, com destaque para intervenções na Rodovia Raposo Tavares.

Na Raposo Tavares, os trabalhos acontecem entre os km 11 e 34, nos sentidos capital e interior. As equipes atuarão em serviços de recuperação de pavimento, extração de amostras para análise técnica, limpeza das vias e implantação de sinalização vertical e horizontal.As ações também incluem serviços na Rodovia Castello Branco, entre os km 13,5 e 54, nos dois sentidos. O cronograma prevê reparos em juntas de dilatação de pontes, viadutos e passarelas, manutenção de defensas metálicas, instalação de balizadores e delineadores, além de recuperação do pavimento e limpeza de pistas.Já na Rodovia Nelson Tranchesi (SP-029), os trabalhos ocorrerão entre os km 32,5 e 43,5, com foco na análise técnica das condições do pavimento.Segundo a concessionária, os serviços que exigirem interdição de faixas ou acostamentos serão realizados no período noturno, entre 20h e 5h, para minimizar impactos no trânsito. Também estão previstas ações de conservação, como roçada e poda de vegetação.Durante a execução das obras, poderá haver bloqueios pontuais de faixas e acostamentos, com sinalização reforçada para orientar os motoristas. O cronograma pode sofrer alterações em caso de chuva ou questões operacionais.