Ônibus é destruído por incêndio em Alphaville nesta sexta-feira (15); VÍDEO

Veículo da Auto Viação Urubupungá pegou fogo na Avenida Tucunaré, entre Barueri e Santana de Parnaíba; ninguém ficou ferido

Imagem: Folha de Alphaville / Instagram

Um ônibus da empresa Auto Viação Urubupungá ficou completamente destruído após um incêndio registrado na manhã desta sexta-feira (15), na Avenida Tucunaré, em Alphaville, entre os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo Diário do Transporte, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.As causas do fogo ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas. O incêndio consumiu totalmente o veículo.