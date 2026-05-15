Quinta e última parcela do IPVA 2026 em São Paulo vence em maio

Calendário segue até o dia 23 para veículos de passeio; proprietários devem ficar atentos às datas conforme o final da placa
|Foto: maginific
Segundo levantamento de informações realizado pela Zapay, com base nos dados da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), o calendário do IPVA 2026 entra em sua etapa final neste mês de maio para os proprietários de veículos que optaram pelo parcelamento do imposto. Os vencimentos da quinta e última parcela começaram nesta segunda-feira (11) e seguem até o próximo dia 23, conforme o final da placa do automóvel.
O cronograma contempla os veículos de passeio registrados no estado. Para os automóveis com placa final 6, por exemplo, o vencimento ocorre no dia 19. Já os contribuintes com placas de final 0 terão até o dia 23 de maio para concluir o pagamento do tributo.
A recomendação é que os motoristas façam a consulta do IPVA 2026 e acompanhem atentamente as datas para evitar encargos por atraso e a quebra do parcelamento escolhido no início do calendário do imposto.
Calendário segue até o fim de maio
Neste mês, a Sefaz-SP retomou os vencimentos referentes à quinta parcela do IPVA 2026. O pagamento segue uma divisão conforme o número final da placa do veículo.
Os vencimentos ocorrem nas seguintes datas:
Pix segue como principal forma de pagamento
O pagamento via Pix continua sendo a modalidade priorizada pela Sefaz-SP. Para utilizar essa opção, o contribuinte deve acessar o portal oficial da secretaria, informar os dados do veículo e gerar um QR Code para pagamento.
O código possui validade de 15 minutos e deve ser emitido exclusivamente pelo site oficial da Sefaz-SP, hospedado no domínio “sp.gov.br”. Após o vencimento do QR Code, é necessário gerar um novo código para concluir a operação.
Ao realizar a leitura pelo aplicativo bancário, o contribuinte deve conferir se o destinatário informado é a “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, vinculada ao Banco do Brasil.
Além do Pix, o pagamento do IPVA também pode ser feito diretamente na rede bancária, internet banking, caixas eletrônicos e casas lotéricas. Há ainda a possibilidade de quitação com cartão de crédito por meio de empresas credenciadas pela secretaria.
Atraso gera multa e impede licenciamento
O atraso no pagamento do IPVA gera multa diária de 0,33%, além de juros calculados com base na taxa Selic. Após 60 dias de inadimplência, a multa é fixada em 20% sobre o valor do imposto.
A falta de pagamento também impede a emissão do licenciamento anual do veículo. Sem o documento regularizado, o motorista fica sujeito às penalidades previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, incluindo multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possibilidade de apreensão do veículo em fiscalizações.
Quem pretende antecipar o licenciamento em São Paulo deve quitar todos os débitos vinculados ao automóvel, incluindo IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.
Motos de até 180 cilindradas seguem isentas
Em 2026, motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas continuam isentos do pagamento do IPVA em São Paulo, desde que estejam em situação regular de registro e licenciamento.
A medida vale para veículos de propriedade de pessoas físicas e beneficia principalmente motociclistas que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho, como entregadores e prestadores de serviço.
Com o calendário do IPVA entrando na reta final em maio, é indicado que os proprietários aproveitem o período para verificar pendências e manter a documentação em dia, evitando restrições futuras relacionadas ao veículo.
O cronograma contempla os veículos de passeio registrados no estado. Para os automóveis com placa final 6, por exemplo, o vencimento ocorre no dia 19. Já os contribuintes com placas de final 0 terão até o dia 23 de maio para concluir o pagamento do tributo.
A recomendação é que os motoristas façam a consulta do IPVA 2026 e acompanhem atentamente as datas para evitar encargos por atraso e a quebra do parcelamento escolhido no início do calendário do imposto.
Calendário segue até o fim de maio
Neste mês, a Sefaz-SP retomou os vencimentos referentes à quinta parcela do IPVA 2026. O pagamento segue uma divisão conforme o número final da placa do veículo.
Os vencimentos ocorrem nas seguintes datas:
- final 1: vencimento em 12 de maio
- final 2: vencimento em 13 de maio
- final 3: vencimento em 14 de maio
- final 4: vencimento em 15 de maio
- final 5: vencimento em 16 de maio
- final 6: vencimento em 19 de maio
- final 7: vencimento em 20 de maio
- final 8: vencimento em 21 de maio
- final 9: vencimento em 22 de maio
- final 0: vencimento em 23 de maio
Pix segue como principal forma de pagamento
O pagamento via Pix continua sendo a modalidade priorizada pela Sefaz-SP. Para utilizar essa opção, o contribuinte deve acessar o portal oficial da secretaria, informar os dados do veículo e gerar um QR Code para pagamento.
O código possui validade de 15 minutos e deve ser emitido exclusivamente pelo site oficial da Sefaz-SP, hospedado no domínio “sp.gov.br”. Após o vencimento do QR Code, é necessário gerar um novo código para concluir a operação.
Ao realizar a leitura pelo aplicativo bancário, o contribuinte deve conferir se o destinatário informado é a “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, vinculada ao Banco do Brasil.
Além do Pix, o pagamento do IPVA também pode ser feito diretamente na rede bancária, internet banking, caixas eletrônicos e casas lotéricas. Há ainda a possibilidade de quitação com cartão de crédito por meio de empresas credenciadas pela secretaria.
Atraso gera multa e impede licenciamento
O atraso no pagamento do IPVA gera multa diária de 0,33%, além de juros calculados com base na taxa Selic. Após 60 dias de inadimplência, a multa é fixada em 20% sobre o valor do imposto.
A falta de pagamento também impede a emissão do licenciamento anual do veículo. Sem o documento regularizado, o motorista fica sujeito às penalidades previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, incluindo multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possibilidade de apreensão do veículo em fiscalizações.
Quem pretende antecipar o licenciamento em São Paulo deve quitar todos os débitos vinculados ao automóvel, incluindo IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.
Motos de até 180 cilindradas seguem isentas
Em 2026, motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas continuam isentos do pagamento do IPVA em São Paulo, desde que estejam em situação regular de registro e licenciamento.
A medida vale para veículos de propriedade de pessoas físicas e beneficia principalmente motociclistas que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho, como entregadores e prestadores de serviço.
Com o calendário do IPVA entrando na reta final em maio, é indicado que os proprietários aproveitem o período para verificar pendências e manter a documentação em dia, evitando restrições futuras relacionadas ao veículo.