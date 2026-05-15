Maior festa junina vegana do Brasil chega a São Paulo com entrada gratuita

Com entrada gratuita, Festa Junina Vegnice reúne comidas típicas em versões veganas, música ao vivo, quadrilha, espaço kids e atrações culturais

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A cidade de São Paulo recebe entre maio e junho mais uma edição da Festa Junina Vegnice, considerada a maior festa junina vegana do país. O evento acontece nos dias 31 de maio e 7, 14, 21 e 28 de junho, sempre aos domingos, das 12h às 20h, com entrada gratuita.

A programação será realizada no Espaço Best Park, na região da Liberdade, em um ambiente coberto, acessível e próximo à estação de metrô. O evento contará com aulas gratuitas de forró, apresentações musicais, DJ com brasilidades, quadrilha tradicional, brincadeiras típicas, espaço kids, feira de artesanato e expositores de cosméticos vegetais.O grande destaque fica por conta da gastronomia junina em versões 100% veganas. Entre as opções estão buraco quente, pamonha salgada, bolinho caipira, pastel de feira, carne louca de jaca, espetinhos vegetais e diversas releituras de pratos tradicionais brasileiros.Além das receitas típicas, o público também poderá experimentar pratos inspirados em culinárias internacionais, como mexicana, árabe, japonesa, italiana, indiana, tailandesa e portuguesa.A área de sobremesas promete resgatar memórias afetivas com bolos de milho, paçoca, fubá, tapioca e banana, além de versões veganas de canjica, arroz-doce, curau, pamonha e maçã do amor. O cardápio inclui ainda opções sem lactose, sem glúten e sem açúcar.Para aquecer o clima junino, o evento também terá bebidas típicas como quentão, vinho quente e chá de amendoim, além de caldos e sopas.A festa é organizada pela Vegnice Eventos e Ações Solidárias, que atua desde 2012 com foco em gastronomia consciente, cultura e bem-estar animal. Segundo a idealizadora Gopi Priscila Simon, o objetivo é aproximar o público de sabores afetivos e mostrar que é possível unir tradição, saúde e alimentação sem ingredientes de origem animal.