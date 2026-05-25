Quem é Isabel Casaçola Mendes, a primeira mulher a comandar a GCM de Cotia

Nomeação foi anunciada pelo prefeito Welington Formiga durante uma cerimônia com integrantes da corporação e representantes da administração municipal

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A Guarda Civil Municipal de Cotia passará a ser comandada, pela primeira vez em seus 43 anos de história, por uma mulher. A nova comandante da corporação é Isabel Casaçola Mendes, atual subcomandante da instituição e uma das primeiras mulheres a integrar a GCM de Cotia, em 1998.



Ao assumir oficialmente a função, Isabel relembrou os desafios enfrentados pelas primeiras mulheres que ingressaram na corporação no fim da década de 1990. Segundo ela, havia resistência à presença feminina na Guarda Municipal, cenário que mudou ao longo dos anos com a atuação das profissionais dentro da instituição.



A nova comandante afirmou que pretende conduzir o trabalho com responsabilidade, diálogo e foco na proteção da população de Cotia.

A nomeação foi anunciada pelo prefeito Welington Formiga durante uma cerimônia com integrantes da corporação e representantes da administração municipal. Isabel assume o posto mais alto da Guarda, vinculada à Secretaria de Segurança Pública do município.Bacharel em Direito e pós-graduada em Gestão de Segurança Pública, Isabel construiu a carreira dentro da corporação atuando em diferentes áreas da segurança pública municipal. Ao longo dos anos, também realizou cursos operacionais em Gerenciamento de Crise, Primeiro Interventor em Ocorrências com Reféns, Controle de Distúrbios Civis e capacitação para manuseio de armas longas, incluindo o fuzil T4 calibre 5.56.