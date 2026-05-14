Projeto pretende criar canal para moradores denunciarem crimes ambientais em Cotia

Proposta aprovada pela Câmara prevê participação da população no combate ao descarte irregular de lixo e danos ambientais em áreas protegidas de Cotia

Foto: TV Globo





A Câmara Municipal de Cotia aprovou, por 16 votos, durante a sessão desta terça-feira (12), o Projeto de Lei 43/2026, de autoria do vereador Luisão Tinoco. A proposta cria o Programa Guardiões do Meio Ambiente, voltado ao incentivo da participação popular na denúncia de infrações ambientais no município.

Segundo o texto aprovado, qualquer cidadão poderá comunicar ao poder público situações de descarte irregular de lixo, entulho e resíduos sólidos, além de casos de degradação ambiental em áreas verdes, mananciais, áreas de preservação permanente e outros locais ambientalmente protegidos. As denúncias deverão ser feitas por meio dos canais oficiais disponibilizados pela Prefeitura.O projeto estabelece que as informações recebidas poderão ser encaminhadas aos órgãos competentes para apuração e eventual aplicação de medidas administrativas. A proposta também permite que o Poder Executivo crie mecanismos de incentivo à participação da população, incluindo programas de reconhecimento aos colaboradores.Apesar disso, o texto deixa claro que a participação no programa não garante automaticamente qualquer tipo de benefício financeiro ou remuneração aos denunciantes.Na justificativa do projeto, o vereador afirma que o descarte irregular de lixo e entulho em áreas públicas e ambientais tem gerado impactos significativos ao município, além de aumentar custos ao poder público. Segundo ele, a proposta busca fortalecer a colaboração entre moradores e administração municipal na preservação ambiental., aponta trecho do parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente da Câmara.O projeto agora segue para análise do prefeito, que poderá sancionar ou vetar a nova lei.