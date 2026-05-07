Prefeitura de Cotia afirma que índices de roubos e furtos apresentaram queda na cidade

Dados da Secretaria de Segurança Pública de SP apontam redução em diferentes indicadores criminais no comparativo entre 2025 e 2026, segundo a prefeitura

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia divulgou nesta quinta-feita (7) dados que apontam queda em indicadores criminais registrados no município entre 2025 e 2026. As informações, segundo a administração municipal, têm como base números da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

De acordo com os dados apresentados pela prefeitura, os casos de roubo em geral tiveram redução de 15,8%, passando de 215 para 181 ocorrências no período analisado. Os furtos em geral também apresentaram queda de 11,5%.Os números divulgados ainda indicam diminuição nos crimes relacionados a veículos. Segundo a prefeitura, os roubos de veículos caíram 10,3%, enquanto os furtos de veículos registraram redução de 23,1%.A administração municipal também afirma que houve queda nos casos de tentativa de homicídio e homicídio doloso. De acordo com a prefeitura, os resultados estariam relacionados a ações preventivas, monitoramento inteligente e ampliação da presença da Guarda Civil Municipal nas ruas.Além da redução nos indicadores criminais, a prefeitura informou aumento nas prisões em flagrante, apreensões e operações integradas realizadas em conjunto com forças estaduais de segurança.Em nota divulgada pela administração municipal, o secretário de Segurança Pública de Cotia, Fabricio Dourado, afirmou que os números refletem uma percepção de maior presença das forças de segurança no cotidiano da cidade.