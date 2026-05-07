Cotia recebe evento do Governo Federal voltado à segurança pública municipal

Cerimônia reúne representantes de cidades da região e formaliza participação no programa voltado ao fortalecimento das Guardas Municipais

Foto: Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia será sede, nesta sexta-feira (8), da cerimônia regional de adesão ao programa Município Mais Seguro, iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O evento será realizado das 14h às 16h no Teatro Municipal de Cotia Regente Antônio Pio e deve reunir representantes de municípios da região, além de autoridades ligadas à área de segurança pública.Segundo a prefeitura, o programa tem como objetivo fortalecer a atuação das Guardas Municipais e ampliar a integração das cidades ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp).A cerimônia contará com a presença da diretora do Sistema Único de Segurança Pública da Senasp, Isabel Figueiredo, do prefeito de Cotia, Welington Formiga, além de prefeitos, secretários municipais de Segurança e comandantes das Guardas Municipais de Barueri, Embu das Artes, Itapevi, Osasco, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra.De acordo com a administração municipal, a solenidade marca a formalização da adesão das cidades participantes ao programa e busca incentivar ações integradas entre as forças de segurança municipais.Durante o encontro, também está prevista a entrega de instrumentos de menor potencial ofensivo às Guardas Municipais contempladas pela iniciativa.