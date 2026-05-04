Motorista morre após capotamento na Raposo Tavares

Acidente aconteceu na madrugada de domingo (3), no km 18 da rodovia

Foto: Artesp

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (3) terminou com a morte de um motorista na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 18, em São Paulo.

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, o automóvel seguia no sentido oeste da via quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção. Na sequência, o veículo capotou.Equipes de atendimento foram acionadas, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo por volta das 7h05.Após o trabalho da perícia, o veículo foi retirado e encaminhado para a base da Polícia Rodoviária.