Cotia se prepara para três dias de festa em homenagem a Nossa Senhora de Fátima

Evento tradicional reúne programação religiosa, shows, atividades culturais e distribuição de prêmios entre os dias 15 e 17 de maio

Foto: Divulgação

A cidade de Cotia recebe, entre os dias 15 e 17 de maio, a 39ª edição da Festa em Louvor a Nossa Senhora de Fátima. Organizado pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, o evento será realizado em frente à Prefeitura e deve reunir milhares de visitantes ao longo dos três dias de programação.



12h – Abertura da praça de alimentação

15h – Santa Missa

16h – Ofício de Nossa Senhora

16h30 – Santo Terço

19h – Show – Banda AFTER:TEN

20h30 – Show – Bella Rufino

21h30 – Show de Prêmios



Sábado (16)



12h – Abertura da praça de alimentação

14h – Gincana

15h30 – Show – Mágico Kaique

16h30 – Santo Terço

17h30 – Show – Thatá Rodrigues

19h30 – Show – Banda Arkanjos

21h30 – Show – Tiago Pelicano

22h30 – Adoração ao Santíssimo



Domingo (17)



9h – Procissão Rodoviária (saída da paróquia até o recinto)

10h – Santa Missa

12h – Abertura da praça de alimentação

14h às 16h – Show de Prêmios

16h às 17h – Atividades recreativas

17h às 19h – Show de Prêmios

19h30 – Show – Banda Djavú



Serviço



Evento: 39ª Festa em Louvor a Nossa Senhora de Fátima

Data: 15 a 17 de maio de 2026

Local: Em frente à Prefeitura de Cotia

Entrada: Gratuita

Tradicional no calendário do município, a festa reuniu cerca de 5 mil pessoas por dia em 2025, e a expectativa é de público ainda maior neste ano. A organização aposta em novidades na programação e no aumento das premiações para atrair moradores e visitantes.Em 2026, a celebração também marca datas importantes para a comunidade: os 17 anos de criação da paróquia e os 39 anos de atuação no Jardim Cotia. Como parte das comemorações, serão distribuídos R$ 17 mil em prêmios, além de brindes ao público.A programação reúne atividades religiosas, culturais e de entretenimento. Entre os destaques está o show da Banda Djavú, principal atração do domingo (17), além de apresentações musicais ao longo do fim de semana, gincanas, espaço infantil e praça de alimentação.A agenda religiosa segue como eixo central do evento, com missas, momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, oração do terço e o tradicional Ofício de Nossa Senhora.