Prefeitura asfalta acesso ao Sítio do Mandu, mas reabertura do casarão histórico segue sem previsão

Prefeitura conclui obras na Estrada do Sítio do Mandu, enquanto patrimônio histórico permanece fechado à visitação pública à espera de definições com o IPHAN

Sítio do Mandu. Foto: Arquivos Cotia e Cia

A Prefeitura de Cotia está na fase final das obras de pavimentação da Estrada do Sítio do Mandu, no Parque Monjolo, por meio do programa Asfaltaço. Apesar da melhoria no acesso ao local histórico, a reabertura do Sítio do Mandu para visitação pública continua sem previsão oficial.





Segundo a administração municipal, as intervenções são realizadas por meio de convênio com o Governo Federal, utilizando recursos voltados ao fomento da cultura e do turismo. Além do novo asfalto, a via recebe obras de drenagem profunda para captação de águas pluviais, implantação de guias e sarjetas, construção de calçadas e futura sinalização vertical e horizontal.De acordo com a Prefeitura, as melhorias têm como objetivo garantir mais mobilidade, segurança e funcionalidade para motoristas e pedestres que circulam pela região.No entanto, embora o acesso esteja sendo revitalizado, o principal questionamento da população continua sem resposta definitiva: quando o Sítio do Mandu será reaberto?Questionada sobre o assunto, a Secretaria de Cultura de Cotia informou que o espaço é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e que a retomada das visitas depende também da autorização do órgão federal., afirmou a pasta.O Sítio do Mandu é uma das casas bandeiristas mais importantes da região e guarda parte da memória histórica de Cotia. Desde 2006, o imóvel está sob responsabilidade da Prefeitura, que ficou encarregada da manutenção do espaço.Em nota divulgada anteriormente, o IPHAN informou que mantém parceria com a Prefeitura de Cotia para serviços de manutenção e conservação da edificação. O órgão também afirmou que os imóveis históricos (incluindo o Sítio do Mandu e o Sítio Padre Inácio) apresentam boas condições estruturais, tanto interna quanto externamente.Apesar disso, o instituto destacou que os espaços ainda precisam receber infraestrutura adequada para atender visitantes, como banheiros, mobiliário, estrutura hidráulica e elétrica.O IPHAN também revelou a intenção de transformar os imóveis em “Casas de Patrimônio”, voltadas a ações de educação patrimonial e valorização histórica e cultural.Enquanto a estrada ganha novo asfalto e melhor infraestrutura, a reabertura do Sítio do Mandu segue indefinida, sem data anunciada para que moradores e visitantes possam voltar a acessar um dos patrimônios históricos mais tradicionais de Cotia.