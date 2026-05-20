Ex-piloto do Globocop é morto durante assalto no Rio Pequeno; VÍDEO

Odailton de Oliveira Silva, conhecido como Dato de Oliveira, foi baleado à queima-roupa após abordagem de criminoso em motocicleta

Foto: Arquivo pessoal

O piloto de helicóptero Odailton de Oliveira Silva, conhecido como Dato de Oliveira, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira (19), na Avenida do Rio Pequeno, na região do Butantã, Zona Oeste de São Paulo.



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Após o tiro, o criminoso fugiu do local. O carro conduzido por Dato perdeu o controle e acabou colidindo contra um ônibus.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima até o Hospital Universitário, mas o piloto não resistiu aos ferimentos.



Com mais de cinco décadas dedicadas à aviação, Dato de Oliveira costumava compartilhar nas redes sociais histórias da profissão e bastidores do universo aeronáutico. Em seu perfil, se apresentava como “piloto de helicópteros há 50 anos, escritor, ator e palestrante”.



O piloto também participou dos filmes nacionais “VIPs” e “Marighella”. Em 2023, lançou a autobiografia “Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo”, obra apresentada no programa de Jô Soares. No livro, relatou experiências marcantes da carreira, incluindo acidentes aéreos e até um sequestro envolvendo uma aeronave.



A empresa GoFly Helicópteros lamentou a morte do comandante em nota oficial.



“Com profundo pesar, a aviação se despede do Cmte. Dato de Oliveira. Seu legado, profissionalismo e paixão pelos céus permanecerão vivos na memória de todos que tiveram a honra de conhecê-lo. Que seu último voo seja em paz, sob céus eternamente claros”, afirmou a empresa. Após o tiro, o criminoso fugiu do local. O carro conduzido por Dato perdeu o controle e acabou colidindo contra um ônibus.O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima até o Hospital Universitário, mas o piloto não resistiu aos ferimentos.Com mais de cinco décadas dedicadas à aviação, Dato de Oliveira costumava compartilhar nas redes sociais histórias da profissão e bastidores do universo aeronáutico. Em seu perfil, se apresentava como “piloto de helicópteros há 50 anos, escritor, ator e palestrante”.O piloto também participou dos filmes nacionais “VIPs” e “Marighella”. Em 2023, lançou a autobiografia “Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo”, obra apresentada no programa de Jô Soares. No livro, relatou experiências marcantes da carreira, incluindo acidentes aéreos e até um sequestro envolvendo uma aeronave.A empresa GoFly Helicópteros lamentou a morte do comandante em nota oficial., afirmou a empresa.

Dato tinha 70 anos e era conhecido no meio da aviação por sua longa trajetória profissional, incluindo a atuação como piloto do Globocop, helicóptero da TV Globo em São Paulo. Além da carreira nos céus, também era escritor, ator e palestrante.Segundo informações preliminares, o piloto dirigia pela faixa da direita da avenida, com o vidro do carro aberto, quando foi surpreendido por um criminoso em uma motocicleta. Câmeras de segurança registraram o momento em que o assaltante encosta ao lado do veículo e anuncia o roubo. Instantes depois, o suspeito dispara contra a vítima praticamente à queima-roupa (veja o vídeo abaixo):