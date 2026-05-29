Por uma dezena: aposta de Cotia bate na trave na Mega-Sena e ganha R$ 42 mil

Morador da cidade acertou cinco dezenas no concurso desta quinta-feira (28); prêmio principal acumulou em R$ 10 milhões

Foto: Agência Brasil





Uma aposta registrada em Cotia esteve muito perto de mudar a vida de um morador da cidade na Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (28). O jogo acertou cinco das seis dezenas do concurso e garantiu um prêmio de R$ 42.953,33.

Os números sorteados foram: 05 – 07 – 17 – 41 – 42 – 49.Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou novamente. Agora, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de R$ 10 milhões para o próximo sorteio, que acontece neste sábado (30/5).Além de Cotia, outras quatro apostas do estado de São Paulo também fizeram a quina. Duas delas foram registradas na capital paulista, enquanto as demais saíram para apostadores de Itapetininga e Porto Feliz, no interior.Segundo a Caixa, todas as apostas premiadas no estado foram simples, com seis dezenas marcadas. Três dos jogos vencedores foram feitos pelos canais eletrônicos da Caixa, enquanto os demais foram registrados em lotéricas físicas.