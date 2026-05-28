Mãe denuncia larvas em merenda da Etec de Cotia; unidade determina descarte de alimentos

Ao Cotia e Cia, direção afirmou que arroz utilizado foi descartado e procedimentos de segurança alimentar foram reforçados

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Uma denúncia envolvendo a merenda escolar da Etec de Cotia gerou preocupação entre pais e estudantes nesta semana. A mãe de uma aluna procurou a reportagem do Cotia e Cia após relatar que a filha e uma amiga teriam encontrado larvas no arroz servido pela unidade durante o almoço de terça-feira (27).

Segundo o relato encaminhado pela responsável, esta não seria a primeira vez que problemas envolvendo a alimentação escolar ocorreriam na unidade. Ela afirma que a filha já teria recebido alimentos supostamente estragados e até bolachas mofadas em outras ocasiões., afirmou a mãe na denúncia enviada à reportagem.Após ser procurado pelo Cotia e Cia, o Centro Paula Souza (CPS), responsável pelas Etecs no Estado de São Paulo, informou que a direção da Etec de Cotia tomou conhecimento do caso ainda na tarde de terça-feira e notificou imediatamente a empresa terceirizada responsável pela preparação da merenda escolar.Segundo a instituição, representantes da empresa estiveram na escola no mesmo dia e, como medida preventiva e de segurança alimentar, todo o arroz utilizado naquela data foi descartado.O CPS informou ainda que, embora situações do tipo possam estar relacionadas a problemas na matéria-prima fornecida, foram reforçados procedimentos junto às merendeiras, incluindo inspeção visual durante o preparo e distribuição das refeições, além de orientações sobre armazenamento e manipulação correta dos alimentos.A direção da unidade também solicitou uma verificação completa em todo o estoque de alimentos da escola e afirmou que irá acompanhar a rotina da cozinha, cobrando da empresa terceirizada o cumprimento rigoroso das medidas preventivas.Ainda segundo o Centro Paula Souza, a mãe da estudante já recebeu retorno oficial da escola com esclarecimentos sobre as providências adotadas.