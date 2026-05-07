Metroviários de SP podem entrar em greve na próxima quarta-feira (13)

Categoria cobra concursos públicos, equiparação salarial e mudanças no plano de saúde

Foto: Agência Brasil

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo anunciou a possibilidade de uma greve no Metrô da capital paulista a partir da próxima quarta-feira (13). A paralisação, no entanto, ainda depende da aprovação dos trabalhadores em assembleia marcada para a noite de terça-feira (12).

Segundo a entidade, os funcionários aprovaram estado de greve em meio às reivindicações relacionadas às condições de trabalho e à recomposição do quadro de empregados. Entre os principais pontos apresentados pela categoria estão a realização de concursos públicos, mudanças no plano de saúde, equiparação salarial entre trabalhadores que exercem as mesmas funções e negociações sobre o pagamento da Participação nos Resultados (PR).De acordo com o sindicato, o número de funcionários do Metrô diminuiu nos últimos anos, enquanto a demanda de trabalho nas estações e setores operacionais aumentou. A entidade afirma que a falta de novas contratações tem provocado sobrecarga entre os trabalhadores.Os metroviários também alegam que as negociações com a direção do Metrô e com o Governo de São Paulo não avançaram nas últimas rodadas de conversa.Caso a paralisação seja confirmada pela assembleia, a greve deverá começar à 0h de quarta-feira. Até o momento, não há definição oficial sobre o impacto na circulação dos trens nem sobre quais linhas poderão ser afetadas.O Metrô de São Paulo opera atualmente as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. A companhia ainda não divulgou um plano de contingência para eventual interrupção parcial do serviço.