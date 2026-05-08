Cidadania Itinerante leva emissão de documentos e serviços gratuitos para bairros de Cotia

Atendimentos acontecem em Caucaia do Alto e na região da Ressaca nos dias 15 e 16 de maio

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A Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo realizará mais uma edição do programa Cidadania Itinerante em Cotia nos dias 15 e 16 de maio. A ação oferecerá serviços gratuitos de documentação, orientação e acesso a direitos básicos para a população.

Na sexta-feira (15), os atendimentos acontecem na Rua Teruo Tomita, 135, em Caucaia do Alto. Já no sábado (16), a unidade estará na Estrada Municipal Caputera, 4518, na região da Ressaca. Em ambos os dias, o funcionamento será das 9h às 17h.Entre os serviços disponíveis estão agendamento para emissão de RG e CNH, emissão de segunda via de CPF e certidões, consulta ao Serasa, criação de conta GOV, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo e orientações do Procon e da Defensoria Pública.A população também poderá registrar boletim de ocorrência, solicitar segunda via de contas de água e luz, além de receber orientações migratórias e encaminhamentos para programas e coordenações da Secretaria da Justiça e Cidadania.Segundo o governo estadual, serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, até uma hora antes do encerramento dos atendimentos.