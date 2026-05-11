Cotia adere a programa federal de segurança pública; veja quais projetos estão previstos

Iniciativa do Governo Federal prevê integração entre forças de segurança, capacitação das Guardas Municipais e ações de prevenção à violência

Foto: Secom Cotia





Cotia formalizou, na última sexta-feira (8), a adesão ao Programa Município Mais Seguro, iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, voltada ao fortalecimento das políticas de segurança pública nos municípios.



Projetos previstos no programa



Entre as iniciativas previstas dentro do Programa Município Mais Seguro estão ações voltadas à capacitação das Guardas Municipais, modernização de equipamentos e atendimento especializado aos profissionais da segurança pública.



Qualificação do uso da força



Um dos projetos anunciados é o Programa Nacional de Qualificação do Uso da Força, que prevê treinamentos técnicos, atualização de protocolos operacionais e possibilidade de acesso a equipamentos de menor potencial ofensivo para as Guardas Municipais.



Polícia comunitária



O programa também prevê ações ligadas ao fortalecimento da polícia comunitária, com foco na aproximação entre agentes de segurança e a população, especialmente em regiões mais vulneráveis e em ações preventivas de combate à violência.



Atendimento em saúde mental



Outra iniciativa destacada é o Projeto Escuta SUSP, desenvolvido em parceria com universidades federais e voltado ao atendimento psicológico e psiquiátrico online para profissionais da segurança pública, incluindo integrantes das Guardas Municipais.



Capacitações presenciais



Também estão previstas formações presenciais e integradas voltadas às Guardas Civis Municipais, com cursos ligados ao policiamento comunitário, prevenção da violência e atuação especializada, como nas Patrulhas Maria da Penha.



De acordo com o Ministério da Justiça, o programa será desenvolvido em parceria com os municípios participantes e terá foco em ações preventivas, integração institucional e valorização dos profissionais da área de segurança pública. Também estão previstas formações presenciais e integradas voltadas às Guardas Civis Municipais, com cursos ligados ao policiamento comunitário, prevenção da violência e atuação especializada, como nas Patrulhas Maria da Penha.De acordo com o Ministério da Justiça, o programa será desenvolvido em parceria com os municípios participantes e terá foco em ações preventivas, integração institucional e valorização dos profissionais da área de segurança pública.

A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal Antônio Pio e reuniu representantes de outras cidades da região, como Barueri, Embu das Artes, Itapevi, Osasco, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra, que também assinaram o termo de pactuação do programa.Segundo o Governo Federal, o objetivo da iniciativa é ampliar a integração entre municípios e forças de segurança, fortalecer a atuação das Guardas Municipais e incentivar políticas públicas voltadas à prevenção da violência e à atuação comunitária.Entre as diretrizes apresentadas estão ações de qualificação profissional, modernização operacional das Guardas Municipais, fortalecimento do policiamento comunitário, resolução pacífica de conflitos e valorização dos profissionais da segurança pública.Durante o evento, representantes da Senasp destacaram que o programa busca ampliar a participação dos municípios no Sistema Único de Segurança Pública (Susp), promovendo maior articulação entre União, estados e cidades.