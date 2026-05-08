Passageira denuncia problemas recorrentes em ônibus de linha intermunicipal em Cotia

Segundo ela, coletivo apresentou problemas mecânicos relacionados à porta do meio em pelo menos duas ocasiões nesta semana

Imagem enviada ao Cotia e Cia

#FalaCidadão: Uma passageira procurou o Cotia e Cia para relatar falhas frequentes em ônibus da linha 842 Mirante da Mata / Metrô Morumbi, que atende moradores de Cotia e região. Uma passageira procurou o Cotia e Cia para relatar falhas frequentes em ônibus da linha 842 Mirante da Mata / Metrô Morumbi, que atende moradores de Cotia e região.

Segundo a denúncia, o veículo de placa ELB-5217 apresentou problemas mecânicos relacionados à porta do meio em pelo menos duas ocasiões nesta semana. A primeira ocorrência aconteceu na terça-feira (5), quando o ônibus precisou interromper a viagem nas proximidades da garagem após a porta não fechar corretamente, sendo necessária a troca do coletivo.Já nesta quinta-feira (7), o mesmo problema voltou a ser registrado em frente ao Terminal de Cotia, causando atraso no trajeto e preocupação entre os passageiros.De acordo com a usuária, os transtornos enfrentados diariamente por quem depende da linha vão além das falhas mecânicas. Ela relata superlotação e demora nas viagens, situação que tem gerado insatisfação entre os passageiros., afirmou a passageira em relato encaminhado ao Cotia e Cia.A reportagem procurou a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) para solicitar um posicionamento sobre as reclamações e questionar possíveis providências em relação à linha, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.