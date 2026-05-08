Hello Kitty invade Shopping Granja Vianna com parque temático inédito para crianças

Atração reúne personagens famosos, brincadeiras e espaço interativo voltado ao público infantil

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O Shopping Granja Vianna passou a receber o parque temático “Hello Kitty e Seus Amigos”, novidade inédita na região que promete atrair famílias e fãs da personagem durante as próximas semanas.





Instalada na Praça de Eventos do Piso L1, a atração leva o público para o universo da Hello Kitty e de outros personagens conhecidos, como My Melody, Kuromi e Cinnamoroll.O espaço foi desenvolvido para crianças de 2 a 15 anos e conta com atividades voltadas ao entretenimento, interação e estímulo à imaginação. A estrutura também possui acessibilidade e oferece meia-entrada para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).Segundo o shopping, a proposta é ampliar as opções de lazer para o público da região, reforçando o empreendimento como destino de entretenimento familiar em Cotia.Além do parque temático, o centro de compras mantém outras atrações voltadas para diferentes faixas etárias, como espaços de jogos, trampolins e áreas recreativas infantis, além das salas de cinema.Os ingressos para o parque “Hello Kitty e Seus Amigos” custam a partir de R$ 60. A atração funciona no mesmo horário do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.