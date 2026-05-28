Pais usam carrinho de mão para levar filha à escola em estrada tomada pela lama em São Roque

Família enfrenta quase três horas de percurso diário após chuvas deixarem estrada de terra praticamente intransitável

Imagem: Balanço Geral





Em São Roque, a rotina de uma família tem chamado atenção pela dificuldade enfrentada diariamente para garantir o acesso de uma criança à escola, conforme mostrou uma reportagem exibida pelo porgrama Balanço Geral, da TV Record.







Os pais da pequena Alice, de 8 anos, passaram a utilizar um carrinho de mão para conseguir levá-la até o ponto onde a van escolar consegue buscá-la. O motivo é a situação precária da estrada de terra que dá acesso à residência da família.Após períodos de chuva, o local fica coberto por lama e buracos, tornando praticamente impossível a passagem de veículos. Segundo os moradores, carros, ônibus e caminhões frequentemente atolam na via.Conforme demonstrou a reportagem, todos os dias, os pais Carolina e Cristian percorrem cerca de dois quilômetros empurrando a filha no carrinho de mão para evitar que ela precise caminhar pela lama até o transporte escolar. Somando ida e volta, o trajeto pode levar cerca de duas horas e quarenta minutos.Moradores da região afirmam que o problema é antigo e cobram melhorias definitivas na infraestrutura da estrada. De acordo com os relatos, máquinas da prefeitura chegam a nivelar o solo ocasionalmente, mas sem pavimentação ou aplicação de materiais adequados, a situação volta a piorar a cada nova chuva.Veja a reportagem abaixo: