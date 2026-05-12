São Roque é alvo de operação da Polícia Federal contra esquema milionário de fraudes em licitações

Mandados foram cumpridos em cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro; contratos investigados podem chegar a R$ 200 milhões

Foto: PF





A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), a Operação Castratio, que investiga um suposto esquema de fraudes em licitações envolvendo contratos ligados à Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro.

Entre os alvos da operação estão endereços localizados em São Roque e Mairinque, além de municípios do estado do Rio de Janeiro, como Itaocara, Macaé, Niterói e a capital fluminense.Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).Segundo a Polícia Federal, a investigação apura possíveis irregularidades em contratos firmados entre o governo do Rio de Janeiro e uma empresa privada. A soma dos contratos investigados pode chegar a R$ 200 milhões.Durante a operação, os agentes apreenderam dinheiro, joias e outros materiais considerados relevantes para o avanço das investigações.De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro, além de outros possíveis delitos que ainda possam surgir no decorrer da apuração.A operação recebeu o nome de “Castratio” e faz parte de uma investigação conduzida para desarticular um suposto grupo criminoso especializado em fraudar contratos públicos ligados à área de agricultura e abastecimento no estado do Rio de Janeiro.