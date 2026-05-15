Operação contra abuso infantil prende dois procurados pela Justiça em Barueri

Neto Rossi

Ação da Polícia Civil na Grande SP cumpriu mandados contra procurados pela Justiça, incluindo um condenado por estupro de vulnerável

Foto: SSP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu dois homens procurados pela Justiça durante a Operação Caminhos Seguros, realizada nesta quinta-feira (14), em Barueri, na Grande São Paulo. A ação tem como foco o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Ao todo, sete mandados de prisão foram cumpridos em diferentes regiões do município por equipes da Delegacia Seccional de Carapicuíba. Entre os detidos está um homem condenado definitivamente por estupro de vulnerável. O outro era procurado por dívida de pensão alimentícia.

A operação contou com agentes da Delegacia de Barueri e apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE). Cerca de 30 policiais civis e 10 viaturas participaram da ofensiva.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Estado também mantém o Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), estrutura especializada que atua no monitoramento e combate a crimes contra crianças e adolescentes.
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