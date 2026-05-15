Mega de R$ 200 milhões movimenta apostas na Lotérica Bacarat, em Cotia

Com mais de 20 anos de atuação, lotérica já pagou mais de R$ 3 milhões em prêmios e aposta no clima da Mega de 30 anos da Mega-Sena
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Conteúdo de Marca: A expectativa para a Mega de 30 anos da Mega-Sena já começou a movimentar apostadores em Cotia, especialmente na Lotérica Bacarat, conhecida pelos clientes da região pelos prêmios já pagos ao longo de sua trajetória.
Com mais de duas décadas de funcionamento, a lotérica soma mais de R$ 3 milhões em premiações entregues, incluindo quinas, quadras milionárias e bolões vencedores.
Agora, o foco dos apostadores está voltado para o sorteio especial da Mega de 30 anos, marcado para o próximo dia 24 de maio, com prêmio estimado em R$ 200 milhões.
Um dos diferenciais do concurso é que o prêmio não acumula. Segundo as regras da Caixa Econômica Federal, caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será destinado aos acertadores da quina e assim sucessivamente.
A possibilidade de premiações elevadas mesmo sem acertar todos os números tem aumentado a procura por apostas individuais e bolões.
Na Bacarat, clientes encontram diferentes opções de jogos e cotas para participar do concurso, além de atendimento presencial e suporte pelo WhatsApp.
Localizada dentro do Assaí Cotia Centro, a lotérica se tornou referência para muitos apostadores da região que acompanham os grandes concursos da Caixa e buscam praticidade para registrar suas apostas.
Serviço
📍 Lotérica Bacarat
Av. Prof. José Barreto, 1641 – dentro do Assaí Cotia Centro
⏰ Horário de funcionamento:
Segunda a sexta: das 8h15 às 20h
Sábado: das 8h15 às 19h
📲 WhatsApp: (11) 91095-2993