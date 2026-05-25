Champions League na telona: Shopping Granja Vianna terá transmissão da grande final no cinema

Decisão entre PSG e Arsenal será exibida no Cinemark do empreendimento, que prepara clima de torcida e experiência imersiva para os fãs de futebol
|Imagem: Divulgação
Os apaixonados por futebol terão um programa diferente para acompanhar a final da UEFA Champions League 2026. O Shopping Granja Vianna irá transmitir a grande decisão europeia diretamente nas salas de cinema do empreendimento, proporcionando uma experiência imersiva para os torcedores.
A partida entre Paris Saint-Germain e Arsenal acontece em Budapeste, na Hungria, e reúne atletas convocados para a próxima Copa do Mundo. A transmissão será realizada no Cinemark do shopping, em um ambiente preparado para receber famílias, grupos de amigos e fãs do futebol europeu.
Segundo a coordenadora de Marketing do shopping, Fabiana Tartaglione, a proposta é transformar a final em um momento de entretenimento e convivência para o público da região.
“Desejamos proporcionar aos clientes uma experiência única para acompanhar um dos maiores eventos do futebol, que ganhou atenção mundial ao passar dos anos. A exibição da grande final no cinema combina conforto, tecnologia e toda a emoção da torcida em um ambiente ideal para reunir famílias e amigos em um momento especial”, destacou.
Além da transmissão da Champions League, o shopping também está em clima de Copa, com um espaço exclusivo para troca de figurinhas, incentivando a interação entre torcedores e colecionadores. Algumas lojas do empreendimento também comercializam álbuns e figurinhas da competição.
Os ingressos para a sessão já estão à venda na bilheteria do Cinemark e também pelo site oficial do shopping.
Final da UEFA Champions League | Shopping Granja Vianna
📅 Data: 30 de maio
🕧 Horário: 12h30
📍 Local: Cinemark – Piso L3
📌 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 – Lageadinho – Cotia/SP