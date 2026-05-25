Champions League na telona: Shopping Granja Vianna terá transmissão da grande final no cinema

Decisão entre PSG e Arsenal será exibida no Cinemark do empreendimento, que prepara clima de torcida e experiência imersiva para os fãs de futebol

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Os apaixonados por futebol terão um programa diferente para acompanhar a final da UEFA Champions League 2026. O Shopping Granja Vianna irá transmitir a grande decisão europeia diretamente nas salas de cinema do empreendimento, proporcionando uma experiência imersiva para os torcedores.

A partida entre Paris Saint-Germain e Arsenal acontece em Budapeste, na Hungria, e reúne atletas convocados para a próxima Copa do Mundo. A transmissão será realizada no Cinemark do shopping, em um ambiente preparado para receber famílias, grupos de amigos e fãs do futebol europeu.Segundo a coordenadora de Marketing do shopping, Fabiana Tartaglione, a proposta é transformar a final em um momento de entretenimento e convivência para o público da região., destacou.Além da transmissão da Champions League, o shopping também está em clima de Copa, com um espaço exclusivo para troca de figurinhas, incentivando a interação entre torcedores e colecionadores. Algumas lojas do empreendimento também comercializam álbuns e figurinhas da competição.Os ingressos para a sessão já estão à venda na bilheteria do Cinemark e também peloFinal da UEFA Champions League | Shopping Granja Vianna📅 Data: 30 de maio🕧 Horário: 12h30📍 Local: Cinemark – Piso L3📌 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 – Lageadinho – Cotia/SP