Caminhão pega fogo na Raposo Tavares e causa grande congestionamento em Cotia

Incêndio destruiu completamente a cabine do veículo no km 39 da rodovia, no sentido interior; não há informações sobre feridos

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Um caminhão de pequeno porte foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira (12) na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 39, em Cotia, no sentido interior. As chamas destruíram completamente a cabine do veículo e provocaram grande congestionamento na região.



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Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos. Equipes de atendimento atuam no local para controlar as chamas e orientar o tráfego.



O Cotia e Cia está em contato com a concessionária responsável pelo trecho para obter informações oficiais sobre as causas do incêndio, possíveis interdições e atualização das condições da via. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos. Equipes de atendimento atuam no local para controlar as chamas e orientar o tráfego.O Cotia e Cia está em contato com a concessionária responsável pelo trecho para obter informações oficiais sobre as causas do incêndio, possíveis interdições e atualização das condições da via.

Imagens enviadas ao Cotia e Cia mostram o caminhão tomado pelo fogo no acostamento da pista, enquanto uma intensa fumaça preta podia ser vista à distância por motoristas que passavam pelo trecho. O trânsito ficou lento e houve reflexos no fluxo de veículos em direção ao interior.