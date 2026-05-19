VÍDEO: Menino de 11 anos é agredido por vizinho após tocar campainha em Embu das Artes

Câmeras de segurança registraram socos e chutes contra a criança; caso gerou revolta entre moradores da região

Imagens: Câmera de segurança

Um menino de 11 anos foi agredido por um vizinho após tocar a campainha de uma residência em Embu das Artes. O caso foi registrado por câmeras de segurança.





O menino é derrubado próximo ao portão da casa e passa a receber socos e chutes até a intervenção de uma terceira pessoa, que consegue interromper a violência.



O caso repercutiu entre moradores do bairro, que afirmaram não estar acostumados com episódios desse tipo na região. Uma moradora, que preferiu não se identificar, disse ter ficado surpresa com a agressividade do homem e afirmou nunca ter presenciado uma situação semelhante no local.



A Polícia foi acionada para atender a ocorrência, mas até o momento não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis medidas adotadas contra o suspeito.









As imagens mostram o momento em que o homem sai da residência logo após o garoto tocar a campainha. Em seguida, ele alcança a criança na calçada, a segura pelo braço e inicia as agressões.