Criminosos que roubavam canetas emagrecedoras são presos após ação policial na região

Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava focado no roubo dos medicamentos, que possuem alto valor comercial e grande procura no mercado

Foto: SSP





Uma operação conjunta da Polícia Civil com as Guardas Civis Municipais de Barueri e Carapicuíba resultou na prisão de três homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de canetas emagrecedoras em farmácias da Grande São Paulo.

A ação aconteceu nesta segunda-feira (18) e contou com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava focado no roubo dos medicamentos, que possuem alto valor comercial e grande procura no mercado.As apurações começaram após um assalto registrado neste mês em uma farmácia localizada no Jardim dos Camargos, em Barueri. De acordo com a polícia, um dos criminosos se passou por entregador de aplicativo para entrar no estabelecimento. Armado, ele rendeu os funcionários e roubou dezenas de canetas emagrecedoras.Os três suspeitos presos durante a operação permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado na Delegacia de Barueri, que segue investigando a participação de outros envolvidos no esquema criminoso.