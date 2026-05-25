Motoristas de caminhão e ônibus ficam gravemente feridos após acidente na Raposo Tavares

Helicóptero Águia foi acionado para atendimento da ocorrência; colisão causou mais de 4 quilômetros de congestionamento em Cotia, no sentido interior

Imagem concedida ao Cotia e Cia





Um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira (25), no km 36 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, no sentido interior.

De acordo com as informações atualizadas da ocorrência, o motorista do caminhão ficou gravemente ferido e foi socorrido. Já o motorista do ônibus também sofreu ferimentos graves.Às 9h10, o helicóptero Águia da Polícia Militar chegou ao local para auxiliar no atendimento da ocorrência.Imagens registradas após a colisão mostram o caminhão atravessado parcialmente na pista e o ônibus com a parte traseira bastante destruída, indicando a força do impacto.O acidente também provocou forte congestionamento na região. Segundo informações, havia lentidão entre os kms 32 e 36 da rodovia, totalizando mais de 4 quilômetros de trânsito intenso no sentido oeste.Equipes da concessionária e de resgate seguem atuando no local. As causas do acidente ainda deverão ser apuradas.