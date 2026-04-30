Polícia desarticula grupo que usava redes sociais para comercializar drogas em Cotia

Operação cumpriu cinco mandados e resultou na apreensão de cerca de 15 kg de entorpecentes, além da prisão de suspeitos

Foto: Divulgação / Polícia Civil





Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de aproximadamente 15 quilos de drogas e na prisão de suspeitos de envolvimento com o tráfico na manhã desta quinta-feira (30), em Cotia.



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Também foram apreendidos dinheiro em espécie, em sua maioria notas trocadas, balança de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.



Os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça após serem autuados em flagrante por tráfico de drogas.



Além disso, aparelhos celulares foram apreendidos e serão analisados para dar continuidade às investigações, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. Durante as diligências, os policiais localizaram drogas em diferentes estágios de preparo, incluindo tijolos, porções a granel e embalagens prontas para venda, como papelotes de cocaína, porções de maconha e tubos de crack.Também foram apreendidos dinheiro em espécie, em sua maioria notas trocadas, balança de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.Os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça após serem autuados em flagrante por tráfico de drogas.Além disso, aparelhos celulares foram apreendidos e serão analisados para dar continuidade às investigações, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

A ação foi coordenada pelo delegado Adair Marques, do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Seccional de Carapicuíba, vinculada ao DEMACRO, com apoio de unidades territoriais da região.A operação teve como objetivo desarticular um grupo investigado por utilizar redes sociais para divulgar e comercializar entorpecentes.Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em diferentes bairros do município, incluindo Jardim do Engenho, Caucaia do Alto, Santa Rita de Cássia e Jardim Pioneira.Em três dos endereços, os investigados foram flagrados com grande quantidade de material relacionado ao tráfico.