Polícia desarticula grupo que usava redes sociais para comercializar drogas em Cotia

Operação cumpriu cinco mandados e resultou na apreensão de cerca de 15 kg de entorpecentes, além da prisão de suspeitos
|Foto: Divulgação / Polícia Civil
Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de aproximadamente 15 quilos de drogas e na prisão de suspeitos de envolvimento com o tráfico na manhã desta quinta-feira (30), em Cotia.
A ação foi coordenada pelo delegado Adair Marques, do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Seccional de Carapicuíba, vinculada ao DEMACRO, com apoio de unidades territoriais da região.
A operação teve como objetivo desarticular um grupo investigado por utilizar redes sociais para divulgar e comercializar entorpecentes.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em diferentes bairros do município, incluindo Jardim do Engenho, Caucaia do Alto, Santa Rita de Cássia e Jardim Pioneira.
Em três dos endereços, os investigados foram flagrados com grande quantidade de material relacionado ao tráfico.
|Foto: Divulgação / Polícia Civil
Durante as diligências, os policiais localizaram drogas em diferentes estágios de preparo, incluindo tijolos, porções a granel e embalagens prontas para venda, como papelotes de cocaína, porções de maconha e tubos de crack.
Também foram apreendidos dinheiro em espécie, em sua maioria notas trocadas, balança de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.
Os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça após serem autuados em flagrante por tráfico de drogas.
Além disso, aparelhos celulares foram apreendidos e serão analisados para dar continuidade às investigações, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.
Também foram apreendidos dinheiro em espécie, em sua maioria notas trocadas, balança de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.
Os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça após serem autuados em flagrante por tráfico de drogas.
Além disso, aparelhos celulares foram apreendidos e serão analisados para dar continuidade às investigações, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.