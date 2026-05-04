Pedestre morre após ser atropelado por carro e moto na Raposo Tavares, em Cotia

Acidente no km 29, na noite de sábado (2), envolveu fuga de motorista e deixou motociclista ferido

Foto: Artesp

Um grave acidente registrado na noite de sábado (2) terminou com a morte de um pedestre na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 29, em Cotia.

De acordo com informações coletadas no local, um veículo não identificado seguia pela faixa 2 de rolamento quando o condutor se deparou com um pedestre atravessando a via. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o motorista acabou atropelando a vítima. Na sequência, o condutor fugiu do local sem prestar socorro.Logo atrás, uma motocicleta que trafegava pela rodovia não conseguiu evitar o impacto e acabou passando sobre o pedestre, que já estava caído na pista. Após o atropelamento, o motociclista perdeu o controle e sofreu uma queda.Equipes de atendimento foram acionadas, mas o pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido por volta das 2h30 por uma funerária.A motocicleta envolvida no acidente foi recolhida e encaminhada para a base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).