Quer empreender? Cotia tem curso gratuito de barbearia com vagas abertas

Iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social aposta na capacitação para geração de renda e inserção no mercado de trabalho
|Foto: Juliano Barbosa
A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia está com inscrições abertas para o curso gratuito de Barbearia Avançada, oferecido por meio do programa “Beleza que Transforma”. A iniciativa tem como foco a qualificação profissional e a geração de renda, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Durante as aulas, os participantes terão acesso a conteúdos práticos e atualizados do setor, incluindo técnicas de colorimetria, pigmentação de barba, o estilo conhecido como “nevou”, além de tratamento e finalização. A proposta é preparar os alunos para empreender, conquistar autonomia financeira ou ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho.
As inscrições seguem abertas enquanto houver vagas disponíveis. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e possuir o Número de Inscrição Social (NIS) atualizado.
Serviço
As inscrições devem ser feitas presencialmente na Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4º andar, no Parque Dom Henrique, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e NIS atualizado. As vagas são limitadas.