Quer empreender? Cotia tem curso gratuito de barbearia com vagas abertas

Iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social aposta na capacitação para geração de renda e inserção no mercado de trabalho

Foto: Juliano Barbosa

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia está com inscrições abertas para o curso gratuito de Barbearia Avançada, oferecido por meio do programa “Beleza que Transforma”. A iniciativa tem como foco a qualificação profissional e a geração de renda, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.



As inscrições devem ser feitas presencialmente na Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4º andar, no Parque Dom Henrique, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e NIS atualizado. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4º andar, no Parque Dom Henrique, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e NIS atualizado. As vagas são limitadas.

Durante as aulas, os participantes terão acesso a conteúdos práticos e atualizados do setor, incluindo técnicas de colorimetria, pigmentação de barba, o estilo conhecido como “nevou”, além de tratamento e finalização. A proposta é preparar os alunos para empreender, conquistar autonomia financeira ou ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho.As inscrições seguem abertas enquanto houver vagas disponíveis. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e possuir o Número de Inscrição Social (NIS) atualizado.