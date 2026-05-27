Morar no imóvel há anos não significa que ele seja realmente seu

Especialista em Direito de Família, Sabrina da Cruz alerta para os riscos de imóveis irregulares e explica como a falta de regularização pode gerar conflitos, perdas financeiras e insegurança patrimonial

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Direito em Família, por Sabrina da Cruz









Muitas famílias passam décadas construindo suas vidas dentro de um imóvel. Reformam, ampliam, pagam contas, criam filhos, investem dinheiro e dedicam anos de trabalho acreditando que aquele patrimônio está protegido. O problema é que, juridicamente, grande parte desses imóveis continua completamente vulnerável. Essa realidade é muito mais comum do que as pessoas imaginam.





Contratos antigos sem registro, contratos de gaveta, imóveis herdados sem inventário adequado, terrenos adquiridos informalmente, construções sem regularização, matrículas desatualizadas e loteamentos antigos sem estrutura documental correta fazem parte da realidade de muitas famílias brasileiras.





O grande problema é que situações como essas normalmente permanecem silenciosas durante anos, justamente porque o imóvel irregular não “avisa” que existe um risco. A família continua vivendo ali normalmente, acreditando que está tudo seguro, até o momento em que surge a necessidade de vender, financiar, regularizar ou discutir juridicamente aquele patrimônio.





A pessoa continua vivendo ali normalmente, acreditando que está tudo certo, até o momento em que surge a necessidade de vender o imóvel, realizar um inventário, fazer financiamento, regularizar documentação, dividir patrimônio entre herdeiros ou enfrentar algum conflito familiar. É nesse instante que muitas pessoas descobrem que aquilo que acreditavam possuir nunca esteve juridicamente organizado da forma correta.





E quando isso acontece, o desgaste emocional costuma ser enorme, porque o problema deixa de ser apenas documental e passa a atingir diretamente a sensação de segurança daquela família. Afinal, não estamos falando apenas de um imóvel no papel. Estamos falando da casa onde filhos cresceram, onde histórias foram construídas e onde muitas pessoas depositaram anos de trabalho, esforço e investimento acreditando que aquele patrimônio estava verdadeiramente protegido.





Talvez uma das maiores ingenuidades patrimoniais seja justamente acreditar que patrimônio protegido é apenas patrimônio adquirido. Na prática, patrimônio protegido é patrimônio juridicamente organizado, regularizado e estruturado para oferecer segurança não apenas no presente, mas também no futuro. Na prática, patrimônio protegido é patrimônio regularizado.





Imóveis irregulares podem gerar insegurança jurídica, dificuldades financeiras, bloqueios negociais, desvalorização patrimonial e conflitos familiares extremamente desgastantes. Em muitos casos, herdeiros descobrem problemas documentais apenas após o falecimento de um familiar, em outros, famílias inteiras enfrentam anos de discussão judicial por situações que poderiam ter sido organizadas preventivamente.





E existe um ponto muito importante nisso tudo: muitas pessoas possuem direito à regularização do imóvel e sequer sabem disso.





A usucapião, por exemplo, é um instrumento jurídico previsto pela legislação brasileira justamente para situações em que a posse do imóvel é exercida de forma contínua, pacífica e prolongada ao longo dos anos. Dependendo do caso concreto, é possível buscar o reconhecimento da propriedade e a regularização definitiva daquele patrimônio. Mas cada situação possui características próprias.





Existem imóveis que exigem usucapião judicial. Outros podem ser regularizados extrajudicialmente. Há casos envolvendo herdeiros, ausência de matrícula, imóveis antigos, áreas irregulares e questões registrais que exigem análise técnica cuidadosa, estratégia jurídica e direcionamento adequado.





E justamente por não compreenderem os riscos envolvidos, muitas pessoas passam anos adiando uma regularização que poderia evitar enormes problemas no futuro.





A verdade é que patrimônio imobiliário não se protege apenas com trabalho, se protege com organização.





Regularizar um imóvel não significa apenas resolver burocracia, significa garantir segurança para a família, preservar patrimônio, proteger investimentos e evitar que anos de construção sejam colocados em risco por falta de direcionamento jurídico adequado.





No final, patrimônio não é apenas aquilo que uma pessoa conquista ao longo da vida. Patrimônio também representa segurança, continuidade e estabilidade familiar e quando um imóvel permanece irregular, toda essa construção pode ficar exposta a riscos que muitas vezes poderiam ter sido evitados com organização e direcionamento jurídico adequado.

Existe uma das maiores falsas sensações de segurança quando o assunto é patrimônio imobiliário: acreditar que o simples fato de morar em um imóvel há muitos anos garante automaticamente a propriedade dele perante a lei. E a verdade é que não garante.