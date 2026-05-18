Metrô em Cotia: projeto da Linha 22-Marrom avança após importante aval do governo de SP

Decisão foi aprovada pelo Condephaat em sessão realizada no último dia 11 de maio e publicada oficialmente nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial do Estado

Foto: Prefeitura de Cotia

O projeto da futura Linha 22-Marrom do Metrô de São Paulo deu mais um passo importante para sair do papel. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) aprovou, por unanimidade, o estudo de viabilidade do ramal que deverá ligar Cotia e Osasco à estação Sumaré, da Linha 2-Verde, na capital paulista.



(Com informações do Diário do Transporte e Metrópoles)



A decisão foi publicada nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial do Estado. O projeto prevê um trajeto com 19 estações entre Cotia e o bairro de Sumaré, na zona oeste de São Paulo, incluindo duas paradas em Osasco.A aprovação aconteceu durante sessão ordinária realizada no dia 11 de maio e representa mais uma etapa técnica necessária para o avanço da futura linha metroviária, considerada uma das principais apostas de expansão do sistema de transporte da Região Metropolitana de São Paulo.Apesar do aval, o Condephaat estabeleceu uma série de exigências que deverão ser cumpridas antes do início das obras. Entre elas está a apresentação posterior do projeto executivo com detalhamento das estruturas de ventilação e saídas de emergência, especialmente nos trechos da Estação Vital Brasil e da Subestação Alvarenga.O órgão também solicitou atenção especial às áreas próximas de bens tombados ao longo do trajeto. Em um dos pontos previstos, na Praça Professor Jorge Americano, em frente ao Instituto Butantã, o conselho recomendou que a estrutura seja implantada integralmente de forma subterrânea para minimizar impactos visuais e urbanísticos.Outra exigência envolve a entrega de laudos geotécnicos sobre os trechos subterrâneos da linha. Os estudos deverão indicar profundidade e metodologias de escavação consideradas seguras para preservar áreas protegidas pelo patrimônio histórico.O Condephaat ainda destacou que as plantas e memoriais técnicos do projeto só terão validade quando acompanhados da deliberação oficial publicada no Diário Oficial. Além disso, a autorização não dispensa futuras aprovações em outros órgãos competentes.