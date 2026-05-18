Corpus Christi é feriado em Cotia? Entenda como a data funciona na cidade

Neste ano, a celebração acontece no dia 4 de junho, uma quinta-feira

Foto: Prefeitura de Cotia

A chegada de Corpus Christi costuma gerar dúvidas entre moradores sobre o funcionamento do comércio, bancos e repartições públicas. Afinal, a data é feriado em Cotia?

A resposta é sim. Embora Corpus Christi não seja um feriado nacional, a celebração foi decretada como feriado municipal oficial em Cotia desde 2009,, sancionada pelo então prefeito Carlão Camargo.Neste ano, Corpus Christi será celebrado no dia 4 de junho, uma quinta-feira. A data faz parte do calendário oficial do município, assim como a Sexta-Feira da Paixão, o dia da emancipação político-administrativa da cidade, comemorado em 2 de abril, e o dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira de Cotia, celebrado em 8 de setembro.Com isso, bancos, comércio de rua e serviços considerados não essenciais podem ter funcionamento alterado ou permanecer fechados durante o feriado. Já os prédios da Prefeitura não terão expediente, mantendo apenas serviços essenciais, como atendimentos de saúde de urgência e atuação da Guarda Civil Municipal.Assim como o Carnaval e a Páscoa, Corpus Christi não possui uma data fixa no calendário. A celebração acontece 60 dias após o domingo de Páscoa e marca um dos momentos mais importantes da tradição católica.O nome “Corpus Christi” significa “Corpo de Cristo” e faz referência à instituição da Eucaristia durante a Última Ceia, quando Jesus compartilhou o pão e o vinho com os apóstolos antes da crucificação. A celebração foi oficialmente instituída pela Igreja Católica pelo papa Urbano IV.