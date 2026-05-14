Cotia abre processo seletivo na Saúde com 76 vagas temporárias; veja como se inscrever

Oportunidades são para cinco cargos da área da saúde; seleção será feita por análise curricular e experiência profissional

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A Prefeitura de Cotia abriu um Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais da área da Saúde. Ao todo, estão sendo oferecidas 76 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para reforçar os atendimentos da rede municipal.

Cuidador de Saúde Mental (8);

Assistente de Farmácia (5);

Fonoaudiólogo – Audiologia (2);

Enfermeiro do Trabalho (1).

Segundo a administração municipal, a contratação emergencial tem como objetivo suprir a demanda imediata por profissionais enquanto a Prefeitura aguarda a convocação de aprovados em concurso público.As oportunidades são para os cargos de Assistente de Farmácia, Cuidador de Saúde Mental, Enfermeiro do Trabalho, Fonoaudiólogo – Audiologia e Técnico de Enfermagem.O maior número de vagas é destinado ao cargo de Técnico de Enfermagem, com 60 oportunidades disponíveis, incluindo vagas reservadas para pessoas com deficiência.Também há vagas para:Os salários variam entre R$ 1.692,97 e R$ 38,97 por hora trabalhada, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-alimentação de R$ 230 e adicional de insalubridade para determinadas funções.entre os dias 15 e 21 de maio de 2026, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura.O processo seletivo será feito por análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional dos candidatos.De acordo com o edital, os contratos terão duração máxima de 12 meses, podendo ser encerrados antes caso os candidatos aprovados em concurso público sejam convocados para assumir os cargos.A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 1º de junho, enquanto a homologação final deve ocorrer em 8 de junho.Serviço📅 Inscrições: de 15 a 21 de maio de 2026💻 Formato: online e gratuito



