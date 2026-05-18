Carreta perde controle e trava a Rodovia Raposo Tavares em Cotia

Ocorrência no km 37, sentido interior, provocou congestionamento na manhã desta segunda-feira (18)

Foto: Artesp





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 09:31 DO DIA 18/05/2026 COM NOVAS INFORMAÇÕES DA ARTESP)

Uma carreta provocou transtornos no trânsito da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na manhã desta segunda-feira (18). O acidente aconteceu na altura do km 37, no sentido interior da rodovia.Segundo informações da concessionária responsável pela via, a carreta seguia no sentido oeste da SP-270 quando o motorista tentou desviar de um veículo que apresentava pane mecânica na pista. Durante a manobra, o condutor perdeu o controle da direção e o caminhão acabou ficando em “L”, parando sobre a faixa 3.A ocorrência causou a interdição total da rodovia por um período e provocou cerca de 2 quilômetros de congestionamento.Equipes da concessionária foram acionadas para atendimento da ocorrência e atuação na liberação do tráfego.