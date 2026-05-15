Em Cotia, 7 escolas receberão obras de ampliação e reforma; veja quais unidades serão atendidas

Prefeitura anunciou pacote de melhorias estruturais em escolas da rede municipal, com serviços de manutenção, acessibilidade e adequações de segurança
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia oficializou a contratação de uma empresa especializada para executar serviços de ampliação, reforma e manutenção predial em unidades da rede municipal de ensino.
Segundo a administração municipal, os investimentos fazem parte de um plano de modernização da infraestrutura escolar e incluem melhorias estruturais, revitalização de ambientes e adequações voltadas à segurança e acessibilidade.
Nesta primeira etapa, sete escolas de Cotia serão contempladas:
- Centro Educacional Carmelino Pires (CEUC Caucaia);
- EM Crianças de Cotia;
- EM Joaquim Pereira;
- EM Malvina de Castro;
- CE Iveth Nader Cavalcante;
- EM Silvio Pedroso;
- EM Recanto Suave.
De acordo com a Secretaria de Educação, as intervenções previstas incluem ampliação de espaços, reformas estruturais, manutenção predial, instalação de cobertura metálica, pintura interna e externa e recuperação de áreas das unidades escolares.
O projeto também prevê adequações para garantir acessibilidade e atendimento às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros, incluindo a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
Entre os serviços técnicos previstos estão montagem de estruturas metálicas, instalação de telhas em aço e revitalização de ambientes internos.
A Prefeitura informou ainda que o contrato estabelece critérios de fiscalização, acompanhamento técnico e controle de qualidade durante a execução das obras.
Segundo a administração municipal, as melhorias têm como objetivo oferecer melhores condições de funcionamento para alunos, professores e equipes escolares da rede pública.