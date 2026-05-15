Em Cotia, 7 escolas receberão obras de ampliação e reforma; veja quais unidades serão atendidas

Prefeitura anunciou pacote de melhorias estruturais em escolas da rede municipal, com serviços de manutenção, acessibilidade e adequações de segurança

Foto: Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia oficializou a contratação de uma empresa especializada para executar serviços de ampliação, reforma e manutenção predial em unidades da rede municipal de ensino.

Centro Educacional Carmelino Pires (CEUC Caucaia);

EM Crianças de Cotia;

EM Joaquim Pereira;

EM Malvina de Castro;

CE Iveth Nader Cavalcante;

EM Silvio Pedroso;

EM Recanto Suave.

De acordo com a Secretaria de Educação, as intervenções previstas incluem ampliação de espaços, reformas estruturais, manutenção predial, instalação de cobertura metálica, pintura interna e externa e recuperação de áreas das unidades escolares.



O projeto também prevê adequações para garantir acessibilidade e atendimento às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros, incluindo a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).



Entre os serviços técnicos previstos estão montagem de estruturas metálicas, instalação de telhas em aço e revitalização de ambientes internos.



A Prefeitura informou ainda que o contrato estabelece critérios de fiscalização, acompanhamento técnico e controle de qualidade durante a execução das obras.



Segundo a administração municipal, as melhorias têm como objetivo oferecer melhores condições de funcionamento para alunos, professores e equipes escolares da rede pública. De acordo com a Secretaria de Educação, as intervenções previstas incluem ampliação de espaços, reformas estruturais, manutenção predial, instalação de cobertura metálica, pintura interna e externa e recuperação de áreas das unidades escolares.O projeto também prevê adequações para garantir acessibilidade e atendimento às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros, incluindo a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).Entre os serviços técnicos previstos estão montagem de estruturas metálicas, instalação de telhas em aço e revitalização de ambientes internos.A Prefeitura informou ainda que o contrato estabelece critérios de fiscalização, acompanhamento técnico e controle de qualidade durante a execução das obras.Segundo a administração municipal, as melhorias têm como objetivo oferecer melhores condições de funcionamento para alunos, professores e equipes escolares da rede pública.

Segundo a administração municipal, os investimentos fazem parte de um plano de modernização da infraestrutura escolar e incluem melhorias estruturais, revitalização de ambientes e adequações voltadas à segurança e acessibilidade.Nesta primeira etapa, sete escolas de Cotia serão contempladas: