Marcha para Jesus 2026 é cancelada em Cotia após alerta da Defesa Civil

Organização informou que decisão foi tomada devido às condições climáticas; nova data do evento ainda será divulgada

Foto: Juliano Barbosa

A edição 2026 da Marcha para Jesus Cotia 2026, prevista para acontecer neste sábado (23), em Cotia, foi cancelada pela organização do evento.

Segundo comunicado divulgado pela ABRAPLE (Associação Brasileira de Pastores e Líderes Evangélicos), a decisão foi tomada devido às condições climáticas desfavoráveis e após orientação da Defesa Civil, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes.A Marcha para Jesus integra o calendário oficial de eventos do município e celebraria neste ano a 27ª edição em Cotia. A programação previa concentração a partir das 13h, na Rua Eucalipto, no bairro Atalaia, com percurso até a região central da cidade.O encerramento aconteceria em um palco montado em frente à Prefeitura, com apresentações do cantor Ton Carfi, do DJ MP7 e de atrações de igrejas locais.Apesar do cancelamento, a organização informou que o evento não foi suspenso de forma definitiva. Uma nova data para realização da marcha deverá ser anunciada nos próximos dias.