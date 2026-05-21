Cotia fica entre as 300 melhores cidades do Brasil em qualidade de vida, mostra ranking

Levantamento avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais
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O estado de São Paulo dominou o ranking das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Imazon. Das 20 primeiras colocadas no Índice de Progresso Social (IPS), 11 são paulistas.
A liderança nacional ficou com Gavião Peixoto, que alcançou nota 73,10 e foi apontada como a cidade com melhor qualidade de vida do país. Na sequência aparecem Jundiaí e Osvaldo Cruz, completando o pódio dominado por municípios paulistas.
O levantamento avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais, utilizando dados de órgãos públicos como IBGE, DataSUS, Inep e MapBiomas.
Entre as cidades paulistas que aparecem no top 20 também estão Pompéia, Itupeva, Rafard, Adamantina, Ribeirão Preto, Barra Bonita, Araraquara e Águas de São Pedro.
Já Cotia apareceu na 274ª colocação nacional, com nota 67,32, ficando entre os 300 municípios mais bem avaliados do Brasil.
Além da qualidade de vida, cidades como Jundiaí e Itupeva também ganharam destaque pelo potencial turístico. Os dois municípios integram o Circuito das Frutas, conhecido pelo turismo rural, gastronomia e produção agrícola.