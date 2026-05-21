Cotia fica entre as 300 melhores cidades do Brasil em qualidade de vida, mostra ranking

Levantamento avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais

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O estado de São Paulo dominou o ranking das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Imazon. Das 20 primeiras colocadas no Índice de Progresso Social (IPS), 11 são paulistas.

A liderança nacional ficou com Gavião Peixoto, que alcançou nota 73,10 e foi apontada como a cidade com melhor qualidade de vida do país. Na sequência aparecem Jundiaí e Osvaldo Cruz, completando o pódio dominado por municípios paulistas.O levantamento avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais, utilizando dados de órgãos públicos como IBGE, DataSUS, Inep e MapBiomas.Entre as cidades paulistas que aparecem no top 20 também estão Pompéia, Itupeva, Rafard, Adamantina, Ribeirão Preto, Barra Bonita, Araraquara e Águas de São Pedro.Já Cotia apareceu na 274ª colocação nacional, com nota 67,32, ficando entre os 300 municípios mais bem avaliados do Brasil.Além da qualidade de vida, cidades como Jundiaí e Itupeva também ganharam destaque pelo potencial turístico. Os dois municípios integram o Circuito das Frutas, conhecido pelo turismo rural, gastronomia e produção agrícola.