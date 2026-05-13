Karatê de Cotia conquista 15 medalhas e se destaca em campeonato realizado em Indaiatuba

Equipe da Kiritsu Dojo representou a cidade na 4ª etapa do Circuito ACAK e terminou entre as melhores academias da competição

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A equipe da Kiritsu Dojo Karatê levou o nome de Cotia ao pódio durante a 4ª Etapa do Circuito ACAK 2026 – 10ª Copa Indaiatuba de Karatê, realizada em Indaiatuba. Ao todo, os atletas conquistaram 15 medalhas, sendo sete de ouro, cinco de prata e três de bronze, além de uma medalha na categoria festival.

Com os resultados, a academia terminou na 7ª colocação geral entre 28 equipes participantes da competição.Entre os destaques da delegação cotiana esteve o atleta Kevin Mendes, campeão nas categorias Kata Sub-12 até 2º kyu acima e Kumite Série A, garantindo duas medalhas de ouro. Outro destaque foi Elis Pereira, que conquistou ouro no Kumite Sub-8 Série A e prata no Kata Sub-8.Na categoria adulta, Aline Martins ficou com o ouro no Kata Sênior e bronze no Kumite Sênior Série B. Já Fabíola Silva conquistou prata no Kata Sênior e ouro no Kumite Sênior Série B.O atleta Helid Souza também teve desempenho expressivo, garantindo ouro na Luta Master Série B, prata no Kata Master e dois bronzes nas categorias Kata Sênior e Kumite Sênior Série B.Outros resultados importantes vieram com Lorenzo Contente, campeão no Kata Sub-10, além de João Henrique M. Nunes, que conquistou medalha no Kumite Sênior acima de 84kg Série A.A equipe também comemorou medalha na categoria festival com o atleta Théo H. Martins, no kata e luta sub-8. O atleta Gianlucca Real Pereira também participou da competição representando Cotia.Após o campeonato, a academia agradeceu o apoio dos patrocinadores e destacou a importância dos parceiros para o desenvolvimento dos atletas e continuidade do trabalho esportivo realizado na cidade.