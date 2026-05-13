Cotia recebe ação com serviços gratuitos de cidadania, saúde e emprego; veja os locais

População terá acesso à emissão de documentos, vacinação, orientações jurídicas, feirão de empregos e diversos atendimentos gratuitos nos dias 15 e 16 de maio
|Foto: Prefeitura de Cotia
Moradores de Caucaia do Alto e do bairro Caputera, em Cotia, receberão nos próximos dias 15 e 16 de maio uma grande ação de cidadania com diversos serviços gratuitos oferecidos à população.
A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Cotia, em parceria com secretarias municipais e com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da carreta da Cidadania Itinerante. O objetivo é descentralizar os atendimentos públicos, facilitar o acesso da população a serviços essenciais e aproximar o poder público das regiões mais afastadas.
Entre os atendimentos previstos estão atualização e emissão de documentos, orientações jurídicas, serviços de saúde, apoio ao trabalhador, empreendedorismo, vacinação, atividades educativas e ações voltadas à inclusão social.
Carreta da cidadania estará em Caucaia do Alto
Na sexta-feira (15), a carreta da Cidadania Itinerante, do Projeto Trampolim, ficará estacionada em frente à Escola Municipal Prefeito Ivo Mario Isaac Pires, em Caucaia do Alto.
No local, os moradores poderão acessar serviços como:
- agendamento de primeira e segunda via do RG;
- agendamento de segunda via da CNH;
- atendimento relacionado à Receita Federal;
- emissão de antecedentes criminais;
- emissão de segunda via do CPF;
- entrada no seguro-desemprego;
- criação de conta GOV;
- consulta ao Serasa;
- elaboração de currículo;
- registro de boletim de ocorrência;
- orientações do Procon e Defensoria Pública;
- solicitação de segunda via de certidões;
- orientações migratórias e recebimento de denúncias relacionadas à discriminação e violação de direitos.
Também haverá suporte para baixar a Carteira de Trabalho Digital no celular e orientações sobre a plataforma Trampolim.
Caputera terá programação ampliada
Já no sábado (16), a ação será realizada na Escola Municipal do bairro Caputera, com programação ampliada e diversos atendimentos extras para os moradores.
Além da carreta da cidadania, o evento contará com Feirão do Emprego, vacinação, orientações do CRAS, emissão de segunda via do IPTU, distribuição de preservativos, ações de empreendedorismo e educação ambiental.
A programação também inclui mostra de animais peçonhentos, sessões de cinema e distribuição de mudas para a população.
Segundo a Prefeitura, a proposta é concentrar diferentes serviços públicos em um único espaço, facilitando o atendimento à população e ampliando o acesso a direitos básicos e oportunidades.
Serviço
Cidadania Itinerante e Ação de Cidadania
📍 Sexta-feira (15)
⏰ Das 10h às 15h
📌 Rua Teruo Tomita, 135 – Caucaia do Alto – Cotia/SP
📍 Sábado (16)
⏰ Das 10h às 15h
📌 Estrada Municipal Caputera, 4518 – Ressaca – Cotia/SP