Cotia recebe ação com serviços gratuitos de cidadania, saúde e emprego; veja os locais

População terá acesso à emissão de documentos, vacinação, orientações jurídicas, feirão de empregos e diversos atendimentos gratuitos nos dias 15 e 16 de maio

Foto: Prefeitura de Cotia





Moradores de Caucaia do Alto e do bairro Caputera, em Cotia, receberão nos próximos dias 15 e 16 de maio uma grande ação de cidadania com diversos serviços gratuitos oferecidos à população.



Carreta da cidadania estará em Caucaia do Alto



Na sexta-feira (15), a carreta da Cidadania Itinerante, do Projeto Trampolim, ficará estacionada em frente à Escola Municipal Prefeito Ivo Mario Isaac Pires, em Caucaia do Alto.



No local, os moradores poderão acessar serviços como:

agendamento de primeira e segunda via do RG;

agendamento de segunda via da CNH;

atendimento relacionado à Receita Federal;

emissão de antecedentes criminais;

emissão de segunda via do CPF;

entrada no seguro-desemprego;

criação de conta GOV;

consulta ao Serasa;

elaboração de currículo;

registro de boletim de ocorrência;

orientações do Procon e Defensoria Pública;

solicitação de segunda via de certidões;

orientações migratórias e recebimento de denúncias relacionadas à discriminação e violação de direitos.

Também haverá suporte para baixar a Carteira de Trabalho Digital no celular e orientações sobre a plataforma Trampolim. Na sexta-feira (15), a carreta da Cidadania Itinerante, do Projeto Trampolim, ficará estacionada em frente à Escola Municipal Prefeito Ivo Mario Isaac Pires, em Caucaia do Alto.No local, os moradores poderão acessar serviços como:Também haverá suporte para baixar a Carteira de Trabalho Digital no celular e orientações sobre a plataforma Trampolim.



Caputera terá programação ampliada



Já no sábado (16), a ação será realizada na Escola Municipal do bairro Caputera, com programação ampliada e diversos atendimentos extras para os moradores.



Além da carreta da cidadania, o evento contará com Feirão do Emprego, vacinação, orientações do CRAS, emissão de segunda via do IPTU, distribuição de preservativos, ações de empreendedorismo e educação ambiental.



A programação também inclui mostra de animais peçonhentos, sessões de cinema e distribuição de mudas para a população.



Segundo a Prefeitura, a proposta é concentrar diferentes serviços públicos em um único espaço, facilitando o atendimento à população e ampliando o acesso a direitos básicos e oportunidades.





Serviço



Cidadania Itinerante e Ação de Cidadania



📍 Sexta-feira (15)

⏰ Das 10h às 15h

📌 Rua Teruo Tomita, 135 – Caucaia do Alto – Cotia/SP



📍 Sábado (16)

⏰ Das 10h às 15h

📌 Estrada Municipal Caputera, 4518 – Ressaca – Cotia/SP Cidadania Itinerante e Ação de Cidadania📍 Sexta-feira (15)⏰ Das 10h às 15h📌 Rua Teruo Tomita, 135 – Caucaia do Alto – Cotia/SP📍 Sábado (16)⏰ Das 10h às 15h📌 Estrada Municipal Caputera, 4518 – Ressaca – Cotia/SP

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Cotia, em parceria com secretarias municipais e com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da carreta da Cidadania Itinerante. O objetivo é descentralizar os atendimentos públicos, facilitar o acesso da população a serviços essenciais e aproximar o poder público das regiões mais afastadas.Entre os atendimentos previstos estão atualização e emissão de documentos, orientações jurídicas, serviços de saúde, apoio ao trabalhador, empreendedorismo, vacinação, atividades educativas e ações voltadas à inclusão social.