Cotia recebe ação com serviços gratuitos de cidadania, saúde e emprego; veja os locais

Neto Rossi

População terá acesso à emissão de documentos, vacinação, orientações jurídicas, feirão de empregos e diversos atendimentos gratuitos nos dias 15 e 16 de maio

Foto: Prefeitura de Cotia 

Moradores de Caucaia do Alto e do bairro Caputera, em Cotia, receberão nos próximos dias 15 e 16 de maio uma grande ação de cidadania com diversos serviços gratuitos oferecidos à população.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Cotia, em parceria com secretarias municipais e com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da carreta da Cidadania Itinerante. O objetivo é descentralizar os atendimentos públicos, facilitar o acesso da população a serviços essenciais e aproximar o poder público das regiões mais afastadas.

Entre os atendimentos previstos estão atualização e emissão de documentos, orientações jurídicas, serviços de saúde, apoio ao trabalhador, empreendedorismo, vacinação, atividades educativas e ações voltadas à inclusão social.
 
Carreta da cidadania estará em Caucaia do Alto

Na sexta-feira (15), a carreta da Cidadania Itinerante, do Projeto Trampolim, ficará estacionada em frente à Escola Municipal Prefeito Ivo Mario Isaac Pires, em Caucaia do Alto.

No local, os moradores poderão acessar serviços como:
  • agendamento de primeira e segunda via do RG;
  • agendamento de segunda via da CNH;
  • atendimento relacionado à Receita Federal;
  • emissão de antecedentes criminais;
  • emissão de segunda via do CPF;
  • entrada no seguro-desemprego;
  • criação de conta GOV;
  • consulta ao Serasa;
  • elaboração de currículo;
  • registro de boletim de ocorrência;
  • orientações do Procon e Defensoria Pública;
  • solicitação de segunda via de certidões;
  • orientações migratórias e recebimento de denúncias relacionadas à discriminação e violação de direitos.

Também haverá suporte para baixar a Carteira de Trabalho Digital no celular e orientações sobre a plataforma Trampolim.
 
Caputera terá programação ampliada

Já no sábado (16), a ação será realizada na Escola Municipal do bairro Caputera, com programação ampliada e diversos atendimentos extras para os moradores.

Além da carreta da cidadania, o evento contará com Feirão do Emprego, vacinação, orientações do CRAS, emissão de segunda via do IPTU, distribuição de preservativos, ações de empreendedorismo e educação ambiental.

A programação também inclui mostra de animais peçonhentos, sessões de cinema e distribuição de mudas para a população.

Segundo a Prefeitura, a proposta é concentrar diferentes serviços públicos em um único espaço, facilitando o atendimento à população e ampliando o acesso a direitos básicos e oportunidades.

Serviço
 
Cidadania Itinerante e Ação de Cidadania

📍 Sexta-feira (15)
⏰ Das 10h às 15h
📌 Rua Teruo Tomita, 135 – Caucaia do Alto – Cotia/SP

📍 Sábado (16)
⏰ Das 10h às 15h
📌 Estrada Municipal Caputera, 4518 – Ressaca – Cotia/SP

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