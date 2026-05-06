Jovem tem bicicleta furtada no dia do aniversário em Cotia; vídeo mostra ação

Crime foi registrado por câmeras de segurança e bicicleta acabou recuperada após divulgação

Imagens concedidas ao Cotia e Cia

Um jovem que completou 22 anos nesta terça-feira (5) teve a bicicleta furtada no mesmo dia, na região central de Cotia. O crime aconteceu enquanto ele cortava o cabelo em um salão da cidade.









O dono da barbearia publicou os vídeos nas redes sociais do estabelecimento, o que ajudou na rápida identificação dos envolvidos. Ainda de acordo com as informações, os adolescentes tentaram vender a bicicleta na região do Morro do Macaco.



Com a repercussão das imagens, o comerciante foi acionado e conseguiu recuperar a bicicleta, devolvendo-a ao cliente.

Ao sair do estabelecimento após o atendimento, a vítima percebeu que a bicicleta, deixada do lado de fora, já não estava mais no local. A ação foi registrada por câmeras de segurança.As imagens (veja abaixo) mostram dois adolescentes se aproximando e levando a bicicleta. Segundo o relato da vítima, os suspeitos aparentavam ter entre 12 e 13 anos.