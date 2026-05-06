Entre fé e história, Ibiúna celebra mais uma edição da festa de São Sebastião

Programação reúne missas, procissões e romaria em uma das tradições religiosas mais antigas da região

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A cidade de Ibiúna já vive a expectativa para a 107ª edição da tradicional festa em homenagem a São Sebastião e ao Divino Espírito Santo. A programação religiosa, divulgada pela paróquia local, reúne missas, procissões e eventos que devem atrair grande número de fiéis nas próximas semanas.





Desde então, a fé no padroeiro se fortaleceu, mantendo viva uma das celebrações mais importantes do município. Ao longo do ano, a imagem do santo permanece no Sertão, a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade.





PROGRAMAÇÃO



As atividades começam no dia 9 de maio, com o jantar da festa no Espaço Marquinho’s Eventos. No dia 17, o público poderá participar do tradicional show de prêmios no Centro Cultural e Esportivo de Ibiúna.







Entre os dias 21 e 29 de maio, acontece a novena, com missas vespertinas às 15h e noturnas às 19h30, na Matriz Nossa Senhora das Dores. Já no dia 24, um dos momentos mais aguardados é a Missa e Procissão dos Lavradores, seguida de atividades como o feirão de verduras e o São Sebastião Agro Fest.



No dia 29 de maio, cavaleiros partem em direção ao Sertão (bairro Pocinho), onde ocorre, à noite, a missa e procissão luminosa. No dia seguinte, romeiros iniciam a caminhada de retorno da imagem, com paradas ao longo do percurso, até a chegada ao centro da cidade no fim da tarde.



A programação segue até o início de junho, com celebrações especiais, incluindo a Missa dos Festeirinhos, procissões e missas presididas pelo bispo diocesano, Dom João Bosco. O encerramento acontece no dia 2 de junho, com a despedida e retorno da imagem de São Sebastião ao Sertão.



A festa é considerada uma das mais tradicionais da região, reunindo fé, cultura e história, e reforçando a identidade religiosa de Ibiúna ao longo de mais de um século.

A forte devoção a São Sebastião em Ibiúna tem origem em uma tradição centenária. Segundo relatos, o santo teria protegido a população local durante a Gripe Espanhola, que causou milhares de mortes no mundo.