Idosa fica ferida após atropelamento em Cotia

Neto Rossi

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve escoriações nas pernas e sentia dores na região do tórax

Imagem: Google Street Views 

Uma idosa de 68 anos ficou ferida depois de ser atropelada na Rua Doutora Aparecida F. Domingues, na altura do número 100, em Cotia. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (6). 


Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve escoriações nas pernas e sentia dores na região do tórax. A vítima foi socorrida e levada para a UPA Atalaia, onde recebeu atendimento médico.

Uma viatura dos bombeiros foi enviada para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre como o atropelamento aconteceu.
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