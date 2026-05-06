Idosa fica ferida após atropelamento em Cotia

Uma idosa de 68 anos ficou ferida depois de ser atropelada na Rua Doutora Aparecida F. Domingues, na altura do número 100, em Cotia. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (6).

08h37 – Acidente de trânsito envolvendo atropelamento pela Rua Doutora Aparecida F. Domingues, nº 100, Cotia, com vítima feminina de 68 anos apresentando escoriações em membros inferiores e dores na região dos arcos costais, socorrida à UPA Atalaia, sendo empenhada 01 viatura. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 6, 2026

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve escoriações nas pernas e sentia dores na região do tórax. A vítima foi socorrida e levada para a UPA Atalaia, onde recebeu atendimento médico.Uma viatura dos bombeiros foi enviada para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre como o atropelamento aconteceu.