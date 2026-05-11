Shopping Granja Vianna entra no clima da Copa com espaço de troca de figurinhas e atrações temáticas

Empreendimento reúne pontos de venda de álbuns, atividades interativas e espaços voltados para fãs e colecionadores

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna preparou uma programação especial inspirada no clima da Copa do Mundo, reunindo espaços para troca de figurinhas, venda de álbuns e pacotes colecionáveis, além de atrações temáticas voltadas para crianças, jovens e famílias.

A iniciativa transforma o shopping em um ponto de encontro para colecionadores e fãs do universo esportivo, oferecendo experiências ligadas à tradicional febre dos álbuns da Copa, que costuma mobilizar pessoas de diferentes idades.O Espaço Oficial de Troca de Figurinhas foi instalado no Piso L1, próximo à portaria de pedestres da Rodovia Raposo Tavares. O local conta com ambientação temática e foi pensado para estimular a interação entre visitantes que desejam completar o álbum de forma mais dinâmica e divertida.Além do espaço de trocas, o shopping também disponibiliza pontos de venda de álbuns e figurinhas em diferentes operações do empreendimento, incluindo quiosques da Panini e Fini, além das lojas PBKids, Livraria Leitura, McDonald’s, Pernambucanas e Preçolandia.O Clubinho Kids do Granja, localizado ao lado da loja Led Jump, também ganhou decoração especial inspirada na Copa do Mundo, ampliando as opções de entretenimento temático para o público infantil.A programação inclui ainda atividades interativas promovidas pela PBKids. Às terças-feiras, das 15h às 18h, acontece o Desafio de Embaixadinhas, reunindo crianças e famílias em brincadeiras ligadas ao universo do futebol. Já às quintas-feiras, a loja promove encontros para troca de miniaturas Ballers em dois horários: das 12h às 14h e das 18h às 20h.Segundo o shopping, a proposta é reunir em um único espaço opções de compra, troca e entretenimento, incentivando momentos de convivência entre amigos, famílias e colecionadores durante o período da Copa.