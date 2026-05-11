Frango congelado “camuflava” contrabando milionário na Castello Branco

Polícia encontrou celulares, anabolizantes e canetas emagrecedoras ocultos em meio à carga congelada; motorista foi preso em flagrante

Foto: PMR

Uma carga de produtos contrabandeados avaliada em mais de R$ 2 milhões foi apreendida na tarde deste domingo (10) na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), em Araçariguama. Um homem foi preso em flagrante durante a ação da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo a corporação, a abordagem aconteceu na altura do km 53 da rodovia. O caminhão transportava uma carga de frango congelado, mas durante a vistoria os policiais localizaram diversas mercadorias de origem estrangeira escondidas no compartimento do veículo.Ao todo, foram apreendidos 528 celulares, 96 canetas emagrecedoras e 5.280 anabolizantes.De acordo com a polícia, os produtos estavam sendo transportados de forma irregular e sem documentação fiscal. A estimativa é de que a carga ultrapasse R$ 2 milhões em valor de mercado.O motorista foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando e descaminho. Ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo, onde a ocorrência foi registrada.As mercadorias apreendidas permaneceram sob responsabilidade das autoridades federais, que devem dar continuidade às investigações para identificar a origem e o destino da carga ilegal.

Com informações do G1