Jato executivo mais rápido do mundo será exibido em São Roque nesta semana

Global 8000, da Bombardier, será uma das atrações do Catarina Aviation Show, realizado no Aeroporto Catarina

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São Roque será palco da estreia sul-americana do Global 8000, considerado o jato executivo mais rápido do mundo. A aeronave da Bombardier será apresentada pela primeira vez em uma feira do setor durante o Catarina Aviation Show, evento que acontece nesta semana, entre os dias 21 e 23, no Aeroporto Catarina, localizado na região.

Além do Global 8000, a fabricante também exibirá os modelos Global 6500 e Challenger 3500, dois dos principais jatos executivos da companhia.O grande destaque do evento é o Global 8000, aeronave que representa uma nova geração da aviação executiva. O modelo atinge velocidade máxima de Mach 0,95 e possui alcance de 8 mil milhas náuticas, permitindo voos diretos entre destinos estratégicos como São Paulo e Dubai, Vancouver ou Perth.Outro diferencial é o conforto oferecido aos passageiros. O jato conta com uma das menores altitudes de cabine da categoria, reduzindo os efeitos físicos causados por viagens longas e proporcionando uma experiência mais confortável a bordo.Segundo a Bombardier, o modelo também apresenta alta eficiência operacional e capacidade para operar em aeroportos com pistas curtas, altas temperaturas e regiões de grande altitude. O projeto da aeronave permite pousos e decolagens com desempenho semelhante ao de jatos leves.“O Global 8000 está hoje no ápice da aviação executiva”, afirmou Frank Vento, vice-presidente de vendas da Bombardier para Estados Unidos e América Latina. Segundo ele, a participação no Catarina Aviation Show reforça a presença estratégica da empresa no mercado brasileiro.O evento também contará com o Global 6500, modelo de longo alcance capaz de ligar São Paulo a destinos como Londres e Aspen, além do Challenger 3500, líder mundial entre os jatos executivos super midsize.A Bombardier ainda destacou a estrutura de manutenção disponível no Aeroporto Catarina, por meio da MAGA Aviation, autorizada da marca na região, oferecendo suporte técnico para aeronaves das famílias Global, Challenger e Learjet.Reconhecida mundialmente no setor aeronáutico, a Bombardier possui mais de 5,2 mil aeronaves em operação e mantém centros de serviços espalhados por diversos países.