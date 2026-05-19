Jato executivo mais rápido do mundo será exibido em São Roque nesta semana

Neto Rossi

Global 8000, da Bombardier, será uma das atrações do Catarina Aviation Show, realizado no Aeroporto Catarina

Foto: Divulgação 

São Roque será palco da estreia sul-americana do Global 8000, considerado o jato executivo mais rápido do mundo. A aeronave da Bombardier será apresentada pela primeira vez em uma feira do setor durante o Catarina Aviation Show, evento que acontece nesta semana, entre os dias 21 e 23, no Aeroporto Catarina, localizado na região.

Além do Global 8000, a fabricante também exibirá os modelos Global 6500 e Challenger 3500, dois dos principais jatos executivos da companhia.

O grande destaque do evento é o Global 8000, aeronave que representa uma nova geração da aviação executiva. O modelo atinge velocidade máxima de Mach 0,95 e possui alcance de 8 mil milhas náuticas, permitindo voos diretos entre destinos estratégicos como São Paulo e Dubai, Vancouver ou Perth.

Outro diferencial é o conforto oferecido aos passageiros. O jato conta com uma das menores altitudes de cabine da categoria, reduzindo os efeitos físicos causados por viagens longas e proporcionando uma experiência mais confortável a bordo.

Segundo a Bombardier, o modelo também apresenta alta eficiência operacional e capacidade para operar em aeroportos com pistas curtas, altas temperaturas e regiões de grande altitude. O projeto da aeronave permite pousos e decolagens com desempenho semelhante ao de jatos leves.

“O Global 8000 está hoje no ápice da aviação executiva”, afirmou Frank Vento, vice-presidente de vendas da Bombardier para Estados Unidos e América Latina. Segundo ele, a participação no Catarina Aviation Show reforça a presença estratégica da empresa no mercado brasileiro.

O evento também contará com o Global 6500, modelo de longo alcance capaz de ligar São Paulo a destinos como Londres e Aspen, além do Challenger 3500, líder mundial entre os jatos executivos super midsize.

A Bombardier ainda destacou a estrutura de manutenção disponível no Aeroporto Catarina, por meio da MAGA Aviation, autorizada da marca na região, oferecendo suporte técnico para aeronaves das famílias Global, Challenger e Learjet.

Reconhecida mundialmente no setor aeronáutico, a Bombardier possui mais de 5,2 mil aeronaves em operação e mantém centros de serviços espalhados por diversos países.
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